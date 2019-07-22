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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:48
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli olan sanık eski albay Harun Olgun, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

15 Temmuz öncesi ve sonrası, suç teşkil eden bir olayın içinde bulunmadığını savunan Olgun, 3 yıl önce nasıl ifade verdiyse bugün de söyleyeceklerinde tutarsızlık bulunmadığını ileri sürdü.

"Fetullahçı Terör Örgütü üyesi değilim, hain değilim, darbeci değilim" diyen Olgun, 15 Temmuz'da evindeyken, harekat merkezinden aldığı telefon emriyle, silahsız, tek başına, sivil kıyafetli şekilde kendi aracıyla tatbikat olacağı gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiğini söyledi.

Olgun, Muhafız Alayı'nın hiçbir tesisine ve binasına girmediğini, geceyi helikopter pistinde geçirdiğini ve oradaki kimseyi de tanımadığını ileri sürdü.

Sabah getirildiği Akıncı Üssü'nde de hiçbir eylemi bulunmadığını, kimseyle görüşmediğini iddia eden Olgun, ne Muhafız Alayı ne de Akıncı Üssü'nde olaylar ve şahıslarla bağlantısı olmadığını savundu.

Olgun, 15 Temmuz gecesi silahsız olduğunu da tekrarlayarak, vatandaşları görmediğini öne sürdü.

Muhafız Alayı'na tatbikat olduğu söylenerek gönderildiğini aktaran Olgun, bir oyunun içine çekilmeye çalışıldığını ancak suç teşkil edecek bir olaya karışmadığını iddia etti.

Olgun, suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, hakkındaki hiçbir iddiayı kabul etmedi.

Duruşmaya, Olgun'un savunmasıyla devam edilmek üzere yarına kadar ara verildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:48
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Harun Olgun
  6. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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