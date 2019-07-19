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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

19 Temmuz 2019 Cuma 21:32
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık eski pilot kurmay yarbay Bircan Ermaya, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Ermaya, 15 Temmuz'da mesai sonrası evde bulunduğu sırada 21.00 civarı Ayhan Çatıkkaya'nın aradığını ve 143. Filo'ya uçuş tulumlu olarak beklendiğini söylediğini belirterek, daha önce sosyal faaliyetle ilgili konuştuğunu ancak akşam üstü aklından çıktığını öne sürdü.

Telefon üzerine giyinip çıktığını, çıkarken de eşine geç kalmayacağını söylediğini ileri süren Ermaya, darbe girişimine katılmış olsa evdekilerle vedalaşacağını söyledi.

Ermaya, üsse geldiğinde kimliğini gösterip giriş yaptığını ve 143. Filo'ya gittiğini belirterek, filo gazinosunda gördüğü, tanıdığı Ömür Yorgancı'nın yanına geçip sohbet ettiklerini anlattı.

Gazinonun girişinde sivil kıyafetli ancak asker olduğu belli birinin bağırarak helikopterlele ilgili konuştuğunu ifade eden Ermaya, "Bu ne gerginlik." diye düşünürken, kısa süre sonra yine sivil giyimli ve asker olduğu anlaşılan başka birinin bir generalle konuştuğunu, ses tonundan ve konuşmasından bir sıkıntı sezdiğini iddia etti.

Ermaya, "Bir anda ciddi bir rahatsızlık hissettim. Ancak hala net bir şey yoktu. Gecenin başında bu garipliği farketmem kendimi korumamı ve suç işlememi engelledi. Birileri 'terörle mücadele harekatı yapıyoruz' deseydi elimden gelen her katkıyı sağlardım." diye konuştu.

Hiçbir zaman onaylamayacağı bir ortamda kaldığını iddia eden Ermaya, ayrılmayı düşünürken yanından geçen Ali Durmuş'un, 141. Filo'da pilotların bulunduğunu ve "oraya gidin" gibi bir şey söylemesi üzerine aracına geçip 141. Filo'ya gittiğini belirtti. Ermaya, ancak filoya alınmadığını ileri sürerek, tekrar 143. Filo'ya döndüğünü dile getirdi.

Albay Nihat Çırakoğlu'nun 01.43'te arayıp Diyarbakır'dan gelen pilotların 141. Filo'da olduğunu söylemesi üzerine ikinci kez oraya gittiğini, bu kez biraz bekletildikten sonra içeri alındığını kaydeden Ermaya, kısa süre sonra da Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin_Ünal">Abidin Ünal'ın geldiğini, "iyi akşamlar" diyerek geçtiğini söyledi.

Sabah piste yapılan top atışı ve filo önündeki kamuflajlı askerlerin de ayrılması sonrası oradan uzaklaşabileceklerini düşünerek Diyarbakır'dan gelen Ahmet Özdemir ve birkaç pilotu arabasına alarak lojman bölgesine geçtiğini dile getiren Ermaya, lojman bölgesindeki misafirhaneye girdiklerini aktardı.

Ermaya, misafirhanenin merkezi bir yerde olduğunu ve savcıyı beklemeye karar verdiklerini, kendisinin daha sonra diğer misafirhaneye geçtiğini ifade etti.

Cumartesi kimsenin gelmediğini, pazar günü öğleden sonra polis tarafından gözaltına alındığını anlatan Ermaya, sonraki süreçte tutuklandığını dile getirdi.

Darbe girişimine karışmadığını iddia eden ve suçlamaları kabul etmeyen Ermaya, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya pazartesi günü devam edilmek üzere ara verildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:32
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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