0553 313 94 23

Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:03
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, 15 Temmuz'da Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üssü'nde 222. Filo'nun komutanı olan eski kurmay binbaşı Yaşar Keskin savunma yaptı.

Keskin, daha önceki beyanında da söylediği üzere darbe girişiminden birkaç gün önce filo komutanlığı görevine getirildiğini ifade ederek, 15 Temmuz'da darbeye yönelik bir eylemi olmadığını savundu.

Aleyhindeki sanık ve tanık beyanlarını kabul etmediğini belirten Keskin, "Ben darbe yapmadım ve Kayseri'de de darbe yapıldığı izlenimi edinmedim." dedi.

Üs komutanlığına vekalet eden harekat komutanı Erhan Baltacıoğlu'nun darbe girişimine karıştığına, kendisinin de onunla iş birlikçi olarak hareket ettiğine yönelik suçlamayı da reddeden Keskin, Baltacıoğlu ile aynı mekanda yer alsa da bunun iş birlikçi olduğu anlamına gelemeyeceğini savundu.

Keskin, 15 Temmuz gecesi dahil üsten kalkan nakliye uçaklarına yüklenecek malzemeden dolayı filo komutanının sorumlu tutulamayacağını, bunların filo komutanının bilgisi dışında olduğunu da öne sürdü.

Kayseri'den havalanan nakliye uçaklarının da radarlardan yapılan, kalkış yaptıkları üsse geri dönmelerine yönelik çağrısına rağmen "ulaştırma harekat merkeziyle irtibat kurun" karşılığının filo komutanın bu konuda herhangi tasarrufu olmadığını gösterdiğini ileri süren Keskin, "Ben kimseyi uçuşa gitsin diye de kandırmadım." ifadesini kullandı.

Terör örgütü mensubu olmadığını da savunan Keskin, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:03
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Rusya ile dengeli ticaret modeli gerekiyor"
    1. "Rusya ile dengeli ticaret modeli..
    2. İİT'den uluslararası topluma ve üye..
    3. Tunceli’de PKK/KCK operasyonu: 6..
    4. Putin'den Ukraynalılara Rus..
    5. "Obertan Erzurumspor'da olmaktan çok..
    6. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol..
    7. Futbol: Hazırlık maçı
    8. İnsan tacirinden şok sözler
    9. Dr. İbrahim İçöz, asaleten TESKİ Genel..
    10. Rum yönetiminden Türkiye ile iş..
    11. Gerginlik ve sinirden uzaklaşmak..
    12. Erzurumlu genç Almanya’da 2019 yılı..
    13. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yapımı..
    14. Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    15. Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun..
    16. Elazığ’da 12 katlı binada intihara..
    17. İran ’şimdilik’ yüzde 4.5’tan fazla..
    18. Konyaspor'un Bolu kampı
    19. İngiltere Merkez Bankasının tarihi..
    20. HDP'den tepki çeken sözleşmeye destek:..
    21. Akıncı Üssü davası
    22. "Her darbe bir ameliyattır"
    23. Sivasspor'un Bolu kampı
    24. KBÜ’lü Profesör Şen, TFF Sağlık Kurulu..
    25. Cengiz Ünder'den Roma'ya Şampiyonlar..
    26. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi kültür..
    27. Afyonkarahisar’da çok sayıda ev ve iş..
    28. Hindistan'da arazi kavgası: 9 ölü, 4..
    29. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    30. Muğla’da yağmur yağdı, hastane su..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda