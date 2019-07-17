Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, 15 Temmuz'da Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üssü'nde 222. Filo'nun komutanı olan eski kurmay binbaşı Yaşar Keskin savunma yaptı.

Keskin, daha önceki beyanında da söylediği üzere darbe girişiminden birkaç gün önce filo komutanlığı görevine getirildiğini ifade ederek, 15 Temmuz'da darbeye yönelik bir eylemi olmadığını savundu.

Aleyhindeki sanık ve tanık beyanlarını kabul etmediğini belirten Keskin, "Ben darbe yapmadım ve Kayseri'de de darbe yapıldığı izlenimi edinmedim." dedi.

Üs komutanlığına vekalet eden harekat komutanı Erhan Baltacıoğlu'nun darbe girişimine karıştığına, kendisinin de onunla iş birlikçi olarak hareket ettiğine yönelik suçlamayı da reddeden Keskin, Baltacıoğlu ile aynı mekanda yer alsa da bunun iş birlikçi olduğu anlamına gelemeyeceğini savundu.

Keskin, 15 Temmuz gecesi dahil üsten kalkan nakliye uçaklarına yüklenecek malzemeden dolayı filo komutanının sorumlu tutulamayacağını, bunların filo komutanının bilgisi dışında olduğunu da öne sürdü.

Kayseri'den havalanan nakliye uçaklarının da radarlardan yapılan, kalkış yaptıkları üsse geri dönmelerine yönelik çağrısına rağmen "ulaştırma harekat merkeziyle irtibat kurun" karşılığının filo komutanın bu konuda herhangi tasarrufu olmadığını gösterdiğini ileri süren Keskin, "Ben kimseyi uçuşa gitsin diye de kandırmadım." ifadesini kullandı.

Terör örgütü mensubu olmadığını da savunan Keskin, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.