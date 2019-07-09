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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı- Sanık eski binbaşı Tunahan Özarslan:- "Eğer buraya gelip savunmamı yapabiliyorsam, bu ilahi bir koruma altında olduğumun göstergesidir "

09 Temmuz 2019 Salı 13:22
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davaya savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık eski binbaşı Tunahan Özarslan, hakkındaki iddiaların muğlak ifadeler içerdiğini ileri sürerek, olay gecesinde herhangi bir kişiye ve kamu malına zarar verecek bir eylemde bulunmadığını iddia etti.

Savunmasının bir "tabirname" olduğunu belirten sanık Özarslan, "Allah var gam yok benim tek gerçeğim." ifadesini kullandı.

Tutuklanmasının ardından eşinin aile mahkemesine giderek kendisinden ayrılmak için başvurduğunu anlatan Özarslan, tutukluluk sürecinde "zorlu yaşam koşullarıyla" mücadele ettiğini öne sürdü.

Özarslan, "Eğer buraya gelip savunmamı yapabiliyorsam, bu ilahi bir koruma altında olduğumun göstergesidir. " dedi.

Daha sonra Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi (HKHM) D Kapı bölgesinde yaşananlara ilişkin kamera kayıtlarını izleten Özarslan, burada yaşanan telaş ve kargaşada darbe teşebbüsünden habersiz olarak ortamı sakinleştirme çabası içerisinde olduğunu savundu.

Telsizden Genelkurmay karargahına terör saldırısı olduğu, Hava Kuvvetleri karargahına da sızma olabileceği uyarısının geçildiğini ve kırmızı alarm verildiğini aktaran Özarslan, darbe değil tehdit algısıyla hareket ettiği iddiasında bulundu.

Özarslan, darbe girişimi sırasında gözaltına alınan, ancak daha sonra delillerin incelenmesi sonucu darbecilere karşı mücadele ettiği anlaşılan emekli Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın yeminli tanık beyanında, "şahsını tehdit olarak algılamadığını" ifade etmesine rağmen, lehine olan bu beyanın iddia makamı tarafından dikkate alınmadığını ileri sürdü.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:22
  1. Akıncı Üssü
  2. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ

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