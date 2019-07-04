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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:43
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde, Akıncı Üssü Komutanı tuğgeneral Hakan Evrim'in emir astsubaylığını yapan Fatih Aslantaş, suçlamaları kabul etmedi.

Aslantaş, o gün komutan mesaiye geldiği için mesaide bulunduğunu ileri sürerek, o gece darbe girişimine dair bir eylemde bulunmadığını savundu.

15 Temmuz günü saat 06.30'da mesaiye başladığını ve her şeyin olağan seyrinde olduğunu ifade eden Aslantaş, bir ara Evrim'in oğlunun rahatsızlığı nedeniyle Etimesgut'taki hastaneye gidip geldiğini söyledi.

Aslantaş, bir süre sonra Güvenlik Harekat Merkezi'nden aranıp bir tümgeneralin giriş yaptığının bildirildiğini belirterek, öncesinde bir bilgilendirme olmadığı için yanlış bilgi olabileceğini, bu yüzden Güvenlik Harekat Merkezi'nin girişi teyit edip kendisini tekrar bilgilendirdiğini bildirdi.

Bunun üzerine Evrim'e haber verdiğini anlatan Aslantaş, gelen kişinin de İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk olduğunu sonradan öğrendiğini ifade etti.

Orgeneral Akın Öztürk'ün de kızını ziyaret için lojmana geleceğini ancak üsse uğramayacağını öğrendiğini bildiren Aslantaş, bu durumu da Evrim'e ilettiğini anlattı.

Aslantaş, bir süre sonra Evrim ile Selçuk'un 143. Filo'ya geçtiğini, Evrim'in filoya bir de minibüs istediğini dile getirerek, araç tahsisi arayıp minibüsü ayarladığını ve birlikte bulunduğu Selçuk'un emir astsubayı ile aracı filo bölgesine bırakıp karargaha döndüğünü aktardı.

Şeref salonunun da açık olup olmadığına Evrim'in emri üzerine baktığını ancak salonu kendisinin hazırlatmadığını iddia eden Aslantaş, saat 21.30 gibi karargah önünde 5-6 teçhizatlı asker ile araçlar gördüğünü ifade etti.

Akın Öztürk'ün yanı sıra dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve birkaç generalin geldiğini öğrendiğini iddia eden Aslantaş, sabaha kadar emir astsubayı odasında bulunduğunu ileri sürdü.

Aslantaş, Evrim'den ya da bir başkasından darbe girişimine dair emir almadığını, kimseye de bu yönde emir vermediğini ve bir emri iletmediğini iddia etti.

Evrim'in sabah ayrılabileceğini belirtmesi üzerine çıktığını ve evine gittiğini öne süren Aslantaş, darbeye yönelik bir eylemde bulunmadığını savundu.

"Ne biliyorsam tüm dürüstlüğümle anlattığıma inanmanızı istiyorum." diyen Aslantaş, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık eski yüzbaşı Mustafa Altunay ise hakkında Yargıtay'da görüşülmekte olan bir dosya bulunduğunu belirterek, beyanda bulunmak için bu dosyanın akibetini beklediğini kaydetti ve bu yüzden süre verilmesini istedi.

Bu talebi görüşen mahkeme heyeti, Yargıtay'daki davanın beyanı erteleyecek bir duruma neden olamayacağı gerekçesiyle sanık Altunay'ın süre talebini reddetti.

Sanık Altunay ise Yargıtay'daki davayı bekleyeceğini ifade ederek, esasa yönelik beyanda bulunmadı.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:43
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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