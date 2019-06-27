Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Eski İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk'un yedek emir astsubayı sanık Mehmet Feyzi Ünal beyanda bulundu.

Ünal, esasa ilişkin savunmasının başında, aleyhinde hiçbir delil olmaksızın tutuklu olduğunu öne sürdü.

15 Temmuz öncesi, babaannesinin rahatsızlığı nedeniyle Ankara'ya getirileceği için ailesine yardımcı olmak üzere Kubilay Selçuk'tan izin aldığını belirten Ünal, ancak Selçuk'un, kıyafetlerini Akıncı Üssü'ne bırakmasını istediğini iddia etti.

Otobüsle 15 Temmuz sabahı Ankara'ya geldiğini ve belediye otobüsüyle Akıncı Üssü'ne geçtiğini anlatan Ünal, ilerleyen saatlerde Kubilay Selçuk'un da üsse geldiğini öğrendiğini söyledi.

Ünal, Selçuk'un yanına gittiğini, daha sonra komutanın çıkmasını veya "git" demesini beklediğini iddia ederek, gecenin ilerleyen saatlerinde üsten çıkamayınca askeri bir ortamda sivil olması teamüllere uymadığı için Fatih Aslantaş'ın bir kıyafetini giydiğini bildirdi.

O gece sivil araç talebinde bulunan Kubilay Selçuk'un bu emrini yerine getirdiğini, zaman zaman 143. Filo'ya gittiklerini ancak kendisinin araçta beklediğini anlatan Ünal, zaman zaman da Selçuk'un o dönem Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Hulusi Akar'ın da tutulduğu odaya girdiğini, kendisinin de komutanlara yiyecek içecek ikramı yaptığını aktardı.

Hulusi Akar için aspirin ve su da götürdüğünü ileri süren Ünal, sabah üsten çıkabileceğinin belirtilmesi üzerine ayrıldığını anlattı.

Mehmet Feyzi Ünal, o gece darbe girişiminden ise haberi bulunmadığını öne sürdü.

Ünal, üste bulunduğu sürece Kubilay Selçuk'tan ya da bir başkasından darbe girişimine yönelik emir almadığını , gözaltına alındığı 14 Ağustos'a kadar mesaide olduğunu, ikamet etmediği köyüne jandarmanın gelip arama yaptığını öğrenmesi üzerine ifade vermek amacıyla önce jandarmaya gittiğini, oradan da polis ekiplerine teslim edildiğini söyledi.

FETÖ ile de bir bağı bulunmadığını savunan Ünal, tahliyesini ve beraatini talep etti.

- Abidin_Ünal">Abidin Ünal'ın emir astsubayı da savunma yaptı

15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin_Ünal">Abidin Ünal'ın emir astsubayı olan Metin Çerkezoğlu da suçlamaları kabul etmedi.

Çerkezoğlu, 15 Temmuz'da normal mesaisinin ardından evine gittiğini, sesler üzerine uyanıp televizyonu açtığını ve boğaz köprüsünde yolun askerlerce kapatıldığını gördüğünü anlattı.

Moda Deniz Klübü'ndeki olaylardan habersiz düğün için İstanbul'da bulunan Abidin_Ünal">Abidin Ünal'ın emir subayını ve koruma astsubaylarını aradığını ancak cevap alamadığını anlatan Çerkezoğlu, bir süre sonra emir subayının komutanın eşinin yanında bulunduğunu, Ünal'ın Ankara'ya geldiğini öğrendiğini söyledi.

Uçağın Etimesgut'a ineceğini düşündüğünü, onu karşılamak üzere Muhafız Alayı'nda bekleyen makam aracını hazırlattığını bildiren Çerkezoğlu, Etimesgut'a ya da kuvvete gidemedikleri için 02.00 civarı Oran'daki evine döndüklerini ifade etti.

Çerkezoğlu, komutanı taşıyan uçağın Etimesgut'a değil, 4. Üsse indiğini koruma şefi astsubay Fatih Kahraman'dan öğrendiğini dile getirerek, bunun üzerine üsse gitmeye karar verdiğini belirtti.

Resmi kıyafetini giydiğini anlatan Çerkezoğlu, nizamiyedeki bir personelin yardımıyla üsse giriş yaptığını, bu sırada silah seslerini de duyduğunu ifade etti.

Çerkezoğlu, ilerlerken isimlerini bilmediği iki teğmen tarafından durdurulduğunu ve nereye gittiğinin sorulduğunu, komutanı aradığını bildirmesi üzerine bu teğmenlerin bir binaya gidip geldiklerini, ardından da nizamiyeye dönmesini söylediklerini aktardı.

Bunun üzerine nizamiyeye döndüğünü ifade eden Çerkezoğlu, sabah nizamiye personelinin uyarısıyla karargaha geçtiğini kaydetti.

Çerkezoğlu, burada koruma astsubaylarının tamamını gördüğünü ancak hiçbirinin bilgilendirme yapmadığını iddia ederek, sadece komutanın çıkmış olabileceğinden bahsettiklerini belirtti.

Suçlamaları reddeden Çerkezoğlu, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık eski kursiyer pilot teğmen Telat Aktaş da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.