Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık kursiyer teğmen Erkan Muzafferiyet, ilk savunmasını tekrarladığını belirterek, isnat edilen suçlamaları reddettiğini söyledi.

15 Temmuz'da astsubaylıktan subaylığa geçiş için Kara Harp Okulu'nda kurs gördüğünü anlatan Muzafferiyet, cuma günü emir üzerine Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda gerçekleştirilecek tatbikatı izlemek üzere buraya gittiğini öne sürdü.

Muzafferiyet, "Muhafız Alayı'na tatbikat izlemek maksadıyla gittim. Muhafız Alay Komutanlığında kimseden silah alıp kullanmadım. Darbeye yönelik bir görev yapmadım. Darbe girişimini gözaltındayken öğrendim. Benim darbeden haberim yoktu." dedi.

Astsubayken Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli olduğunu dile getiren Muzafferiyet, ilerleyen saatlerde gelen bir helikoptere binmelerinin söylenmesi üzerine okula döndüklerini sanarak bindiğini öne sürdü.

Helikoptere bindiğini ancak önceden bilmediği Akıncı Üssü'ne getirildiklerini iddia eden Muzafferiyet, "Akıncı Üssü'ne de darbeyi desteklemek amacıyla gitmedim. Ben Akıncı Üssü'ne ilk defa gittiğim için nereye geldiğimi bile anlamadım. Uçakların bulunduğumuz yeri bombalamasından dolayı can güvenliği endişesiyle üsten ayrıldım." diye konuştu.

Muzafferiyet, Akıncı Üssü'nde de olup bitenlerden habersiz olduğunu ileri sürerek, üste herhangi bir görev yapmadığını savundu.

"Benim üste bulunmam iradem dışı gerçekleşmiştir." diyen Muzafferiyet, kaçmaya çalışmadığını iddia ederek, üsten çıktıktan sonra gördüğü polis ekibine durumunu anlatmasına rağmen gözaltına alındığını söyledi.

Bir tanığın, hakkındaki FETÖ üyesi olduğuna yönelik beyanını da kabul etmeyen Muzafferiyet, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık eski kursiyer pilot teğmen Mustafa Karadere de suçlamaları kabul etmedi. Karadere, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.