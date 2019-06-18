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Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı

18 Haziran 2019 Salı 15:41
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Hasan Baysar, 15 Temmuz'da 143. Filo'da görevli olduğunu ancak eğitimlerinden dolayı üsse nadiren gittiğini anlattı.

15 Temmuz'da İngilizce konuşma sınavı için filoya çağrıldığını, sınavdan saat 14.00'ten sonra çıktığını vurgulayan Baysar, filo komutanı binbaşı Mustafa Azimetli'nin kursiyerleri çağırdığını, sosyal bir faaliyet yapılacağını, misafirlerin geleceğini ayrıca üste terörle mücadele harekatı gerçekleştirileceğini söylediğini, daha sonra da telefonlarının toplandığını aktardı.

- "Böyle oluyormuş"

Baysar, daha önce hiç terörle mücadele harekatı görmediği için 15 Temmuz'da yaşananları "Böyle oluyormuş" mantığıyla karşıladığını savundu.

Öğrenci gazinosundayken saat 21.30 civarında, filonun harekat subayı binbaşı Ali Karabulut'un, kursiyer Ali Soylu ile kendisini "üsse saldırı olabilir" gerekçesiyle dış nizamiyeye gönderdiğini belirten Baysar, nizamiyeye gitmek için bindikleri Soylu'nun aracının bagajına kendi arabasındaki tabancayı koyduğunu, o gece eline sadece bu anda silah aldığını öne sürdü.

Baysar, saat 01.30-02.00'ye kadar bekledikleri nizamiyeden yaklaşık 100 metre geride durduklarını, saat 02.00 civarı sala verilmeye başlandığını, nizamiye dışında toplanan vatandaşları görmediklerini ancak İstiklal Marşı okuduklarını duyduklarını bildirdi.

Terörle mücadele harekatı dışında başka şeylerin olduğunu fark ettiklerini ve 143. Filo'ya döndüklerini anlatan Baysar, filoda, ayrıldıkları saate göre daha kalabalık ve kargaşa olduğunu, gazinoda uyuduğunu, sabah olunca da devre arkadaşıyla üssü terk ettiğini bildirdi.

Kanunsuz bir emir almadığını ve bu girişime destek vermediğini iddia eden Baysar, gözaltına alındığı 26 Temmuz'a kadar telefonla yoklama verdiğini söyledi.

FETÖ üyesi olduğuna yönelik iddiayı da reddeden Baysar, suçlamaları kabul etmedi.

Baysar, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmada sanık eski kursiyer pilot teğmenler Burak Ceylan ile Ali Soylu da savunma yaparak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya devam ediliyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:41
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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