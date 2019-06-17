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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı

17 Haziran 2019 Pazartesi 21:41
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Muratcan Işık, 15 Temmuz'da 143. Filo gazinosunda görev yaptığını ifade ederek, filo komutanı Mustafa Azimetli'nin kursiyerlerle konuştuğunu söyledi.

Azimetli'nin, telefonları toplattırıp 15 Temmuz için terörle mücadele harekatı ve sosyal faaliyet yapılacağını söylediğini aktaran Işık, daha sonra gazinoda oturduğu sırada filonun harekat subayı binbaşı Ali Karabulut'un "Boşta olan biri gelsin" demesi üzerine bu emre uyduğunu ileri sürdü.

Işık, konusu suç teşkil eden bir emir verilmediğini savunarak, filo önünde beklemesi ve sosyal faaliyet için gelenleri öğretmenler gazinosuna yönlendirmesinin istendiğini iddia etti.

Kimse gelmediği için kimseyi de yönlendirmediğini ileri süren Işık, terörle mücadele harekatı kapsamında hareket ettiğini öne sürdü.

Işık, 141. Filo'ya yemek götüren bir minibüsteki arkadaşlarının yardım istediğini, bu amaçla minibüse bindiğini ancak araçtan hiç inmediğini iddia ederek, ilerleyen saatlerde iç nizamiyeye gitmelerinin emredildiğini bildirdi.

Burada televizyondan darbe girişiminden haberdar olduklarını ifade eden Işık, yanındaki diğer kursiyerle konuştuğunu ve kimseden emir almamak için ağaçlık ve karanlık bir yerde bir süre beklediğini, sonra da filoya döndüğünü aktardı.

Darbe girişimine katılmadığını savunan Işık, FETÖ ile de bir bağı bulunmadığını iddia etti.

Işık, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık eski kursiyer pilot teğmenler Ali Rıza Eken ve Onur Ünal da savunma yaparak suçlamaları reddetti.

Sanıkların tahliye ve beraat talebinde bulunduğu duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 21:41
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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