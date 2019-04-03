Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, sanıklar savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Proje Yönetim Daire Başkanı tuğgeneral Fikri Özgür, duruşmada savunma yaptı.

Mahkeme huzurunda daha önce yaptığı ilk savunmasını kabul eden Özgür, mütalaada isnat edilen suçlamaları reddettiğini söyledi.

15 Temmuz'da karargaha gittiğini ve Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın emirleri doğrultusunda hareket ettiğini öne süren Özgür, darbe girişimine katılmadığını iddia etti.

Hain girişimden 4 gün sonra, 19 Temmuz'da gözaltına alındığını ve ardından tutuklandığını anlatan Özgür, FETÖ üyesi de olmadığını savundu.

Özgür, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- SAT ekibini getiren uçağın ikinci pilotu da savunma yaptı

15 Temmuz'da İstanbul'dan alınan 19 kişilik SAT ekibini Akıncı Üssü'ne getiren uçağın ikinci pilotu sanık eski üsteğmen Sefa Sefer Güleroğlu da savunma yaptı.

Güleroğlu, 15 Temmuz'da verilen kanuni emir üzerine uçuş yaptıklarını ifade ederek, o gün sabah saatlerinde Korgeneral Hasan Küçükakyüz ve beraberindeki misafirleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirdiklerini anlattı.

Daha sonra şehri gezdiğini, akşam da kalacağı orduevine döndüğünü ifade eden Güleroğu, acil uçak başı emri üzerine hazırlık yaptıklarını dile getirdi. Bu sırada arayan teknisyen astsubayın, uçak başında olduğunu belirterek, gelen bir ekibi ve malzemelerini uçağa alıp almayacağını sorduğunu ifade eden Güleroğlu, yanındaki birinci pilota durumu söyledikten sonra teknisyen astsubaya alabileceğini aktardığını kaydetti.

Güleroğlu, bir terörle mücadele harekatı görevi olduğunu düşündüğünü öne sürerek, uçakta Akıncı Üssü'ne gideceklerinin bildirilmesi üzerine 22.55'te kalkış yaptıklarını ve 23.45 civarı indiklerini anlattı.

Akıncı'ya geldikten sonra darbe girişiminden haberdar olduklarını iddia eden Güleroğlu, burada darbeye yönelik bir emir almadığını, bu girişime karışmadığını öne sürdü.

Güleroğlu, FETÖ ile de bir bağı olmadığını savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.