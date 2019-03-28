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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edildi

28 Mart 2019 Perşembe 19:37
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, eski tuğgeneral Kemal Mutlum'un emir astsubayı Zafer Güner savunma yaptı.

Güner, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da mesai bitimi izin alıp evine gitmek üzere sivil kıyafetlerini giymişken Mutlum'un tekrar resmi kıyafetlerini giymesini istediğini ve bir süre daha mesaide kalacağını ilettiğini anlattı.

Bunun üzerine mesaide kaldığını, Mutlum'un da harekat merkezine inmesinin ardından odasında oturduğunu, komutanın bir süre sonra çantasını istemesi üzerine onu götürdüğünü belirtti.

Bundan başka bir eylemi olmadığını öne süren Güner, darbe girişimine iştirak etmediğini savundu.

Güner, o gece silahının da bulunmadığını, eğer darbeci olsaydı yanında silah getirenler gibi tabancasını getirmiş olacağını ileri sürdü.

"FETÖ/PDY terör örgütüdür ve ben örgüt üyesi değilim. Darbecilere daha önce karşıydım, şimdi de karşıyım, yarın da karşı olacağım." diyen Güner, tahliyesini ve beraatini istedi.

- Eski yarbay da suçlamaları kabul etmedi

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Hedef Analiz Yönetim Merkezi'nde (MUHAYM) analiz subayı olarak görev yaptığını belirten sanık eski yarbay Veli Bilgin de savunmasında, iddianamede ve savcılık mütalaasında yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

15 Temmuz'da dışarısı karışık olduğu için amiri Gökhan Şahin Sönmezateş'in kışlada kalmalarına yönelik emrini Cüneyt Canpolat'tan öğrendiğini savunan Bilgin, ancak bu sırada Sönmezateş'in nerede bulunduğuna dair bilgisi olmadığını iddia etti.

Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı yerin koordinatlarını Sönmezateş'e verdiğine yönelik suçlamayı da kabul etmedi.

"CAS isimli programı kullanmadım ve yer tespiti yapmadım." diyen Bilgin, bununla ilgili somut delil bulunmadığını, eğer delil olsaydı suikast davasının sanıkları arasında da isminin geçmiş olacağını iddia etti.

Bilgin, darbecilerle eylem ve işbirliğinin de olmadığını öne sürerek, konusu suç teşkil eden hiçbir emir almadığını, hayatın olağan akışı içerisinde askerliğin gereklerini yerine getirdiğini söyledi.

FETÖ'ye de üye olmadığını ileri süren Bilgin, tahliyesini ve beraatini istedi.

- Kuvvetteki pilotların Akıncı'ya çağrılmalarına yardımcı olmuş

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Subay Şube Müdürlüğü'nde proje subayı olarak çalışan sanık eski binbaşı İbrahim Koçak, 15 Temmuz akşamı Genel Sekreter Veysel Kavak'ın talimatıyla yarbay Ayhan Çatıkkaya'nın arayıp çağırması üzerine karargaha gittiğini söyledi.

Albay Veysel Kavak'ın acil bir terörle mücadele harekatı faaliyeti olacağı ve karargahtaki F16 pilotlarının aranıp Akıncı Üssü'ne gönderilmesini istediğini aktaran Koçak, telefon numaralarını Ayhan Çatıkkaya'ya söylemek dışında bir eylemi olmadığını ileri sürdü.

Karargahtan 22.05'te çıktığını, Akıncı Üssü'ne ise 22.55 civarı gittiğini anlatan Koçak, nizamiyeden sıkıntısız girdiğini, aracını sağa çekip durduktan sonra telefonuna tekrar baktığında darbe girişimi olabileceğine yönelik haberleri gördüğünü ifade etti.

Koçak, yanlış bir eyleme karışmamak adına 23.05'te çıktığını, eşini ve çocuklarını aldıktan sonra daha güvenli olabileceğini düşündüğü kız kardeşinin evine gittiğini anlattı.

Darbe girişimine iştirak etmediğini savunan Koçak, FETÖ ile de bir bağı olmadığını iddia etti.

Koçak'ın tahliye ve beraat talebinde bulunduğu duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:37
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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