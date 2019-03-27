Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği Koordinasyon Şube Program Kısım Amiri olan sanık eski yarbay Ayhan Çatıkkaya savunma yaptı.

Genel Sekreter Veysel Kavak'ın terörle mücadele harekatı için ulaşılabilen F-16 pilotlarının 4. Üs 143. Filo'ya gitmelerini istediğini anlatan Çatıkkaya, binbaşı İbrahim Koçak'ın yardımıyla ulaşabildikleri pilotları arayıp üsse gitmelerini istediklerini bildirdi.

Çatıkkaya, "Ben birinci sicil amirimden emir aldım. Görevimi yerine getirdim. Devamında emir vermedim. Sadece verilen emri ilettim." dedi.

Emrin veriliş saatinin 20.45 sıraları olduğunu, bu saatte darbeye yönelik bir faaliyet bulunmadığını öne süren Çatıkkaya, aldığı emrin de kanun ve yönetmeliklere aykırı olmadığını iddia etti.

Çatıkkaya, darbe girişimi öncesi Kavak ve Koçak'ın odasında da bir toplantı yapılmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları reddeden ve FETÖ üyesi olmadığını savunan Çatıkkaya, tahliyesi ve beraatini istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.