0553 313 94 23

Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edildi

26 Mart 2019 Salı 18:17
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dün ifadesine başlayan sanık eski binbaşı Mustafa İlleez, savunmasını tamamladı.

Suçlamaları kabul etmeyen İlleez, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Daha sonra eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Harekat Başkanı tuğgeneral Ercan Dursun savunma yaptı.

Dursun, hakkındaki suçlamaların tamamını reddettiğini belirterek, FETÖ mensubu olmadığını, 15 Temmuz'daki darbe girişimine hiçbir şekilde iştirak etmediğini savundu. Ercan Dursun, "FETÖ üyesi olduğum ve darbe girişimini desteklediğim iddiası tamamen hukuksuz ve mesnetsiz delillere dayanmaktadır." dedi.

15 Temmuz'da mesaideyken uçuş yasağına yönelik emrin iletildiğini, nedenini öğrenmek için Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi amiri tuğgeneral İlhan Kırtıl'ı aradığını anlatan Dursun, emri Orgeneral Hulusi Akar'ın verdiğini öğrenmesinin dışında detaylı bilgi edinemediğini söyledi.

Mesai sonrası ailesiyle bir pastanede oturduğu sırada Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın kuvvete çağırması sonrası karargaha gittiğini ve onun emrinde kaldığını iddia eden Dursun, İstanbul'da Mehmet Şanver'in düğününde bulunan Korgeneral İsmail Güneykaya ile de zaman zaman görüşmeler yaptığını söyledi.

Dursun, hiçbir kanunsuz işe bulaşmadığını savunarak, "Ben ne bir darbeciyim ne bir terörist." diye konuştu.

Darbe girişiminin planlanması ve icrasıyla ilgili bir girişime katılmadığını ileri süren Dursun, darbe faaliyetlerine iştirak ettiğine yönelik suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.

Dursun, darbecilerin sözde atama listesinde ismine "göreve devam" şeklinde yer verildiğini, bunun da bilgisi dışında olduğunu iddia etti.

Ercan Dursun, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:17
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sanık eski tuğgeneral Ercan Dursun
  6. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Pekcan: "Ülkemizi bir üst lige taşıyacağız"
    1. Bakan Pekcan: "Ülkemizi bir üst lige..
    2. Hakkında 67 yakalama kararı bulunan..
    3. Ardahan’da öğrencilerden kitap okuma..
    4. Bodrumlular evlatları Mehmet Kocadon’a..
    5. Memiş, “Bizim çalışmalarımız AK..
    6. Fatih Erbakan: Saadet Partisi'ne..
    7. Suudi Arabistan ve Çin'den askeri iş..
    8. Bakan Soylu'dan CHP'li isme yanıt!
    9. Bodrum çarşısı sezona hazır
    10. Muş'ta PKK operasyonu: 31 gözaltı
    11. Darp iddiasıyla gözaltına alınan 3..
    12. AP, Avrupa'ya sömürgeci geçmişini..
    13. Otomobile tutunan patenli gençler..
    14. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi,..
    15. Hindistan'da kız çocuğu leopar..
    16. Kreşte 'çimdikli işkence' iddiası! Suç..
    17. Rusya ile NATO'yu savaştırdılar! Sonuç..
    18. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    19. Gürcistan-Rusya ilişkileri
    20. GÜNCELLEME - Cezayir ordusundan..
    21. Binali Yıldırım, mitinge metroyla..
    22. ABD’den F-35 ve Patriot Füze Savunma..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset omurga..
    24. Minik yüzücülerden Başkan Kayalı’ya..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’da..
    26. Yıldız futbolcunun hayatı belgesel..
    27. Futbol: Hazırlık maçı
    28. Taşkın sonucu suya kapılan bekçinin..
    29. Büfeci cinayetinde ilk duruşma görüldü
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı