Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski binbaşı Mustafa İlleez, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da kurmay yarbay Olgun Acuce'nin çağırıp, "Gören" uçağı için teknik destek istediğini belirten İlleez, Akıncı Üssü'ne gittiğinde de uçağın orada bulunduğuna dair bilgisinin olmadığını öne sürdü.

İlleez, üsse gittiklerinde banklarda "Gören" uçağının ekibiyle oturduklarını dile getirerek, "Benden ne talep edildiğini sordum. Onlar da bilgilerinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine Olgun Acuce yanımızdan ayrıldı. Biz bahçede otururken Acuce gelip harekat komutanının acil bir terörle mücadele harekatı görevi olduğunu söylediğini bildirdi." dedi.

Harekat isimlerinin de "Tosun" olduğunun ifade edildiğini aktaran İlleez, "023" kuyruk numaralı uçağın sistem kabulleri yapılmadığı için "040" kuyruk numaralı uçağa bindikleri bilgisini verdi.

İlleez, Akıncı Üssü'nde yaklaşık 45 dakika kaldığını ifade ederek, "Akıncı'ya hayatımın olağan akışının bir parçası olarak gittim. Darbe yöneticisi olduğu iddia edilen hiç kimseyle 15 Temmuz öncesi ve olaylar sırasında görüşmedim. Akıncı'ya uçmak için gitmedim. Gören uçağının Akıncı Üssü'nde olduğunu dahi bilmiyordum." şeklinde savunma yaptı.

"Gören" uçağı kalkış yaparken de nerede terörle mücadele harekatı görevi yapacağını bilmediğini savunan İlleez, havalandıktan bir süre sonra koordinatların kendisine verilmesi ve sisteme giriş yapmasının ardından Gölbaşı ilçesini haritadan gördüğünü kaydetti.

Gölbaşı'nda TSK Özel Kuvvetler Komutanlığının aklına geldiğini ama buranın Özel Harekat Daire Başkanlığı olduğunu daha sonra ifade verirken öğrendiğini öne süren İlleez, kameradan baktığında burada bir ısı kaynağı gördüğünü, bölgeye roketli saldırı tarzı bir eylem düzenlendiğini düşündüğünü iddia etti.



İlleez, daha sonra Olgun Acuce'nin kokpite geçtiğini, telsizden çelişkili talimatlar verildiğini öğrendiğini belirterek, ilerleyen saatlerde Kayseri'den kalkış yapan ulaştırma uçakları ile irtibata geçerek Malatya'ya iniş yaptıklarını anlattı.

Mustafa İlleez, "Gece boyunca suç işlemedim. Darbeciler, 'Gören' uçağının kabiliyetlerinden faydalanamadı. Kanunlara ve talimatlara uygun şekilde Kayseri'den kalkan ulaştırma uçaklarıyla Malatya'ya indik." diye konuştu.

Duruşmaya yarın sanık İlleez'in savunmasıyla devam edilmek üzere ara verildi.