Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Kayseri'den kalkıp Akıncı'ya gelen ve darbe girişimi gecesi uçuş yapan, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı 221. Filo'da görevli "Gören" uçağının ikinci pilotu sanık eski üsteğmen Mehmet Kaya, savunmasında, çağrılması üzerine üsse gittiğinde, filo komutanının test kapsamlı bir uçuş yapılacağını söylediğini ifade etti. Kaya, saat 15.58'de kalkıp, saat 16.46'da Akıncı'ya iniş yaptıklarını kaydetti.

Akıncı'da bir süre bekledikten sonra yarbay Olgun Acuce ve binbaşı Mustafa İlleez'in gelmesinin ardından saat 22.20 gibi kalkış yaptıklarını bildiren Kaya, kalkış yaparken de gerekli yerlerle temas kurulup izinlerin alındığını öne sürdü.

Kaya, kısa süre sonra "Yıldız" askeri radarının "iniş serbest" ifadesinin, bir talepleri olmadığı için yanlışlık yapıldığını ya da koordinesizlikten kaynaklandığını düşündüklerini, daha sonra Kayseri ile kurdukları temas sonrası Akıncı'nın talimatlarına uymalarının istendiğini belirtti.

Havadaki F-16 uçakları pilotlarının da göreve devam edileceğini söylediğini, bunu "Yıldız" radara ilettiklerini ve koordinesizliğin çözümü için beklediklerini savunan Kaya, daha sonra bir patlama gördüğünü, ilk önce canlı bomba eylemi olduğunu düşündüğünü öne sürdü.

TSK'nin sıkıyönetim ilan ettiğini havada bulundukları sırada öğrendiklerini iddia eden Kaya, bekleyişe geçip anayasal düzen içinde hareket ettiklerini savundu.

Kaya, Ankara üzerinde beklerken Kayseri'den kalkan ulaştırma uçakları ile temas kurduklarını, onlarla birlikte Malatya'ya iniş yaptıklarını ifade etti.

Sicil amirlerinden aldığı emirler doğrultusunda uçuş yaptığını ve bu uçuşun yasal prosedür içinde gerçekleştiğini savunan Kaya, havada bulundukları sürece darbe girişimine yönelik bir faaliyetleri bulunmadığını ileri sürdü.

Kaya, FETÖ ile bir bağı olmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya, verilen öğle arasından sonra devam edilecek.