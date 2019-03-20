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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edildi

20 Mart 2019 Çarşamba 19:03
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski üsteğmen Burak Deniz, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Güvenlik Bölük Komutanlığına yeni atandığını belirtti.

Bir devre arkadaşının arayıp kırmızı alarm verildiğini bildirmesi üzerine, kışlaya gittiğini anlatan Deniz, karargaha vardığında Tümgeneral Cevat Yazgılı'ya kelepçe takılması olayının yaşanıp bitmiş olduğunu iddia etti.

Genel Sekreter Veysel Kavak'ın da Yazgılı'yı tutuklatmak istediğinin kendisine söylenmediğini savunan Deniz, darbe girişiminden haberdar olmadığını öne sürdü.

Anayasal düzeni ihlal suçuna yardım etmekten hapis cezası talep edilen sanık Deniz, suçlamaları kabul etmediği savunmasının sonunda tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:03
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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