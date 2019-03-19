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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edildi

19 Mart 2019 Salı 17:17
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanıkların savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski albay Yücel Topçu, örgüt üyeliği suçlamasıyla hakkında ceza talep edildiğini belirterek, suçlamayı reddetti. Topçu, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık eski yüzbaşı Münir Işık da Konya Bölge Jandarma Komutanlığında görevli olduğunu, 15 Temmuz'da amiri ve kurmay başkanı albay Mustafa Sakaoğlu'nun emri üzerine bölge komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş'in makam aracını Ankara'ya getirdiğini söyledi.

Astsubay Mustafa Can Mengül ile Ankara'ya geldiklerini ve aracı Anıttepe civarında astsubay Tuncay Nergiz'e teslim ettiklerini anlatan Işık, daha sonra kızkardeşinin evine gittiğini belirtti.

Işık, saat 23.00-23.30 gibi televizyondan darbe girişimini öğrendiğini, saat 00.00 civarı Konya Bölge Jandarma Komutanlığından aranıp Mustafa Sakaoğlu'nun emri doğrultusunda birliğe derhal katılmasının istendiğini ancak emri yerine getirmediğini iddia etti.

Münir Işık, aynı şekilde Mustafa Can Mengül ile de görüşüp ona da bir yere gitmemesini söylediğini aktardı.

Darbe girişiminin yaşandığı gecenin sabahı birliği aradığını ve Mustafa Sakaoğlu'nun tutuklandığını öğrendiğini belirten Işık, daha sonra da Konya'ya gittiğini kaydetti.

Ankara'da bulunduğu sürece Akıncı Üssü'ne ya da başka bir birliğe gitmediğini savunan Işık, darbe girişimine de katılmadığı iddiasında bulundu.

Işık, FETÖ ile de bir bağlantısı olmadığını öne sürerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:17
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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