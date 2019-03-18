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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edildi

18 Mart 2019 Pazartesi 17:14
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde eski yarbaylar Emine Gülşen Torunoğlu Aslan ile eşi İsmail Aslan savunma yaptı.

İkisi de tutuklu sanıklardan Emine Gülşen Torunoğlu Aslan, Hava Kuvvetleri Komutanlığında personeli dahi bulunmayan bir plan subayı olduğunu ifade ederek, darbe girişimi sırasında sözde atama listesinde adının bulunduğunu söyledi.

Bu listeden, 16 Temmuz'da eşinin haberlerde görüp söylemesiyle haberdar olduğunu öne süren Torunoğlu Aslan, listede Hazine Genel Müdürü olarak atandığını ancak bu konuda bir tecrübesi bulunmadığını öne sürdü.

Torunoğlu Aslan, ayrıca yarbay olmasına ve birkaç ay sonra albaylığa terfi edeceğini bilmesine rağmen, binbaşı rütbesiyle bir atama yapıldığını, bunun da tenzili rütbe anlamına geldiğini iddia etti.

Atamada isminin dışındaki bilgilerin yanlış olduğunu savunan Torunoğlu Aslan, örgüt üyesi olmadığını da söyledi. Torunoğlu Aslan, darbe girişiminin yaşandığı gece de evinde bulunduğunu iddia etti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında Personel Güvenlik Şube Müdürü olarak çalışırken, darbe girişiminden önce Hava Harp Okuluna öğrenci seçimleri için görevlendirildiği İstanbul'da bulunduğunu belirten İsmail Aslan, darbe girişiminin ertesi günü görevinin iptal edilmesi üzerine Ankara'ya döndüğünü bildirdi.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin_Ünal">Abidin Ünal'ın tablet bilgisayarının kaybolmasıyla ilgili bir suçlama olduğunu belirten Aslan, bahsi geçen tablet bilgisayarı hiç görmediğini savundu.

Gözaltı sürecinde bilgisayarlarının incelendiğini ve bir suç unsuruna rastlanmadığını ileri süren Aslan, FETÖ ile de bağı olmadığını iddia etti.

Haklarında örgüt üyeliğinden ceza talep edildiğini ifade eden karı koca sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Maliye Dairesinde plan subayı olan sanık eski binbaşı Şükrü Ekmekçi ise örgüt üyesi olduğuna yönelik tanık ifadelerini kabul etmedi.

Darbe girişimine iştirak etmediğini, 23 Temmuz'da gözaltına alındığını anlatan Ekmekçi, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:14
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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