Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklar Erhan Balcı ile Mikail Kaynak, savcının beraatlerine yönelik verdiği mütalaaya katıldıklarını belirterek, dosyalarının ayrılmasını istedi.

Tutuksuz sanıklar Namık Karkaç, Hüseyin Arı ve Ali Kahrıman da haklarında örgüt üyeliği suçlamasıyla ceza talep edildiğini bildirdi. Suçlamayı kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini talep etti.

Sivil sanık Hasan Balcı da darbe girişimiyle alakası olmadığını savunarak, Akıncı Üssü'nde bulunan oğlu Halil Burak Balcı'nın kendisini telefonla arayıp avukat talep ettiğini söyledi. Bu aramayı gözaltında ve Batı Adliyesi'nde olduğu sırada, davanın bir numaralı firarisi Adil Öksüz'ün telefonundan yaptığını belirten Hasan Balcı, tanımadığı Adil Öksüz ile görüşmediğini, sadece oğluyla konuştuğunu savundu.

Balcı, darbeyi yöneten hiç kimseyi tanımadığını öne sürerek, FETÖ ile en ufak bağlantısı bulunmadığını iddia etti. "Tüm sanıklar arasında oğlum hariç irtibatım bulunan tek bir sanık bile bulunmamaktadır." diyen Balcı, beraatini istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.