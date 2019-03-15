0553 313 94 23

Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edildi

15 Mart 2019 Cuma 12:58
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanıkların savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık eski pilot üsteğmen Harun Eraslan, savcılık mütalaasında darbe girişimine yardım ve örgüt üyeliği ile suçlandığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Eraslan, darbe girişimine ilişkin bir eylemi bulunmamasına rağmen, 15 Temmuz'da Akıncı'ya yaptığı uçuş ve üste kalmasından hareketle somut delile dayanmayan varsayımsal şekilde suçlandığını iddia etti.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görev yaptığını anlatan Eraslan, bekler görevdeyken yarbay Engin Yetkin tarafından çağrıldığını, "gören" uçaklarıyla kabul testleri için Akıncı'ya gideceklerini, oranın harekat komutanı Ahmet Özçetin'in karşılayacağını, kendi harekat komutanları Erhan Baltacıoğlu'nun da emri olduğunu söylediğini aktardı.

Kayseri'den 16.15 gibi kalkıp 17.00 civarı Akıncı'ya indiklerini anlatan Eraslan, kendilerinden önce gelen ilk gören uçağının pilotunu aradığını, 141. Filo'da bulunduklarını söylemesi üzerine buraya geçtiklerini bildirdi.

Eraslan, Ahmet Özçetin'in emri doğrultusunda orada bekleyeceklerini öğrendiğini dile getirerek, ilerleyen saatlerde ilk uçağın kalkması için emir verildiğini, kendilerinin kabul testleri yapılmadığı için uçamayacaklarını söylediğini iddia etti.

Televizyonda darbe girişiminden haberdar olduktan sonra ne şekilde olursa olsun olaylara katılmamak için uçağa geçip orada beklediklerini öne süren Eraslan, sabah piste atış yapılması üzerine 141. Filoya gittiklerini anlattı.

Eraslan, kendi üslerinden albay İhsan Kaplan ile telefonla görüştüklerini, Kaplan'ın uçuş yapmamalarını, son görüşmelerinde de üssü terk etmelerini söylediğini öne sürerek, nizamiyeden çıkmak istediklerinde askerlerce geri döndürüldüklerini söyledi.

Başka bir nizamiyeden polis kontrolünden geçtikten sonra, kimliklerini de bırakarak çıktıklarını belirten Eraslan, yaklaşık 4 ay daha mesai yaptıktan sonra gözaltına alınıp tutuklandıklarını anlattı.

Eraslan, amirinin verdiği yasal bir emirle uçuş yaparak Akıncı'ya geldiğini, darbe girişimine yardım etmediğini savundu.

Örgüt üyesi olduğuna yönelik iddiayı da kabul etmeyen Eraslan, bunu destekleyecek herhangi bir delilin olmadığını iddia etti.

Eraslan, tahliyesini ve beraatini istedi.

Aynı uçakta görevli sanık pilot üsteğmen Ferhat Akbulut da darbe girişimine yardım ile suçlandığını söyledi.

Akbulut da darbe girişimini öğrendikleri andan itibaren, sabaha kadar uçakta kaldıklarını, girişime herhangi bir destekte bulunmadıklarını ileri sürdü.

Gören uçağının yardımcı pilotu eski üsteğmen İbrahim Mesut Yılmaz da o gece yaşadıklarını anlattı.

Yılmaz da darbe girişimine yardım etmekle suçlandığını belirterek, bu iddiayı kabul etmediğini bildirdi.

Akbulut ve Yılmaz da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savcılık makamının mütalaasında haklarında beraat talep ettiğini belirten tutuksuz sanıklar Erdem Bafralıoğlu, Serkan Çalışkan ve Ferdi Öter, mütalaaya katıldıklarını ifade ederek beraat istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:58
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ
  4. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkale’de görevli iki hekim, ‘yılın doktoru’ seçildi
    1. Başkale’de görevli iki hekim, ‘yılın..
    2. Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelenda’daki..
    3. Yıldız: “İslamofobi ile Müslümanlara..
    4. Ameliyathane personelinden fotoğraf..
    5. Sarıgöl’de altı mahalleye düğün salonu
    6. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    7. ANALİZ - Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin..
    8. Kayseri, kış sporlarına ev sahipliği..
    9. Sultanbeyli yerel seçim anket..
    10. Bakan Ersoy: "Turizmin artık sezonluk..
    11. AB: "Aday ülke ve önemli bir ortak..
    12. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    13. "Firmaların iflas etmelerine müsaade..
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. Diyet uzmanları uyarıyor: "Ekmeksiz..
    16. "Bu topraklardaki mevcudiyetimizden..
    17. GRAFİKLİ - Yeni Zelanda'da iki camiye..
    18. Piyasalarda gün ortası
    19. Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda 10..
    20. Başkan Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı’nı..
    21. Ödemelerini alamayan oyuncular, maça..
    22. BM’den İl Milli Eğitim Müdürlüğüne..
    23. Hayvancılık İşletmeleri ve Seralara..
    24. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    25. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    26. Açıklama geldi! 'Fabri Beşiktaş'a geri..
    27. Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 ölü, 2..
    28. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca..
    29. TBMM Başkanı Şentop, TBMM Hastanesini..
    30. Yeditepe Üniversitesi, diş hekimliği..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler