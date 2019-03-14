Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya sanıkların, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Adem Emiroğlu, savcılık makamınca "anayasayı ihlal" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiğini ifade ederek, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Teknisyen astsubay olarak bulunduğu "gören" uçağının darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında kalktığı ve darbe teşebbüsü kapsamında yapılan toplantılara katıldığı yönündeki iddiaları reddeden Emiroğlu, "Benim darbe girişiminden haberim yoktu. Bir toplantıya da katılmadım." dedi.

Yapılacak uçuş hakkında kendilerine bilgi verilmediğini öne süren Emiroğlu, Kayseri'den Akıncı Üssü'ne geldikten sonra 22.20 civarında kalkış yapana kadar kimseyle görüşmediğini, uçakta arabasına alacağı bir parça için bir saat telefondan araştırma yaptığını iddia etti.

Emiroğlu, kalkış yaptıkları sırada da darbe girişiminden haberdar olmadığını savundu.

Ankara üzerinde uçuşa devam ettikleri sırada kokpitteki monitörden duman görüntüsünü gördüğünü belirten Emiroğlu, pilotların, telsiz emirlerinin artması ve çelişmesi sonrası iniş yaptığını anlattı.

"Ben darbeci bir hain değilim. Bu kalkışmaya bir an olsun bilerek ve isteyerek yardım etmedim." diyen Emiroğlu, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Emiroğlu ile aynı uçakta görev yapan eski astsubay Mesut Bayar da aynı suçlamayla yargılamasının devam ettiğini dile getirerek, suçlamayı kabul etmedi.

Bayar, uçuş sırasında darbe girişiminden haberdar olmadığını savunarak, 18 yıl boyunca taşıdığı üniformasına leke sürmediğini ileri sürdü.

"Konusu suç teşkil edecek bir eylemim de olmadı. Terörist olmadım." diyen Bayar, FETÖ ile iltisakı olmadığını savundu. Bayar da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mütalaada örgüt üyeliğinden hakkında ceza istendiği belirtilen tutuksuz sanık Burak Öztürk ise suçlamayı reddederek, beraat talep etti.

Tutuklu sanık Mehmet Karakoç da sadece örgüt üyeliği suçlaması olduğunu ifade ederek suçlamayı kabul etmedi, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Faruk Yayabaş, Serhat Yıldırım, Hakan İlhan, Hakan Tayyare, Eray Kızıltaş ve Gürcan Coşkun ise savcının haklarında beraat talep ettiği mütalaasına katıldıklarını belirterek, dosyalarının da tefrikini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.