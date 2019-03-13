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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edildi

13 Mart 2019 Çarşamba 19:27
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya sanıkların, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan tutuksuz sanık Muhammet Cihan Aydın, mütalaada hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ceza istenmediğini ancak örgüt üyeliğinden ceza talep edildiğini söyledi. Aydın, örgüt üyeliğiyle ilgili suçlamayı kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Savcılık makamınca hakkında bir kişinin daha örgüt üyesi olduğuna yönelik ifadesi olduğu belirtilen Aydın, bu ifadenin kendisinde olmadığını, ifadeyi aldıktan sonra beyanda bulanabileceğini dile getirerek süre istedi.

Hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen tutuksuz sanık İsrafil Bedir ise savcının mütalaasına katılmadığını belirtti.

Mahkeme huzurundaki ilk savunmasını kabul ettiğini dile getiren eski kabin hizmetleri astsubayı Bedir, verilen emir üzerine uçuşa katıldığını ancak darbe girişimine iştirak etmediğini öne sürdü.

Silahlı bir eyleme de karışmadığını savunan Bedir, beraatini talep etti.

- Örgüt üyeliği suçlaması bulunan sanıklar da beraat istedi

Tutuksuz sanıklar İbrahim Çalışkan, Enes Yeşilkütük ile tutuklu sanıklar Halil İbriham Yurdusev, Mahmut Açıkbaş, Serdar Nergiz ve Ömer Dolay da haklarında örgüt üyeliğinden ceza istendiğini ifade ederek, suçlamayı kabul etmedi.

Çalışkan ve Yeşilkütük beraat, Yurdusev, Açıkbaş, Nergiz ve Dolay da beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklar Faruk Altunok, Nuri Özcan, Serkan Alkaç, Fatih Zeki Sungur, Mesut Üstüncan, Hüseyin Görgülü, İsmail Boyacı, Samet Acar, Mehmet Ateş ve tutuklu sanıklar savcının beraatlerine yönelik mütalaasına katıldıklarını ifade ederek dosyalarının ayrılmasını istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 19:27
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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