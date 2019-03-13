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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edildi

13 Mart 2019 Çarşamba 12:49
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, savunma yapan tutuksuz sanıklar Ümit Özdemir, Ümit İnce, Yasin Çetin, Eyüp Mert, Selçuk Çetin, Burhan Yaranç, Süleyman Zengin, Mehmet Afşar ve Mehmet Özkul, haklarında beraat isteyen savcının mütalaasına katıldıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Tutuksuz sanık Emre Ateş ise mütalaada darbe girişimine karıştığı gerekçesiyle hakkında ceza istendiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi. Ateş de beraatini istedi.

Tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Mustafa Gökhan Türer de hakkında örgüt mensubu suçlaması bulunduğunu ifade ederek, iddianamenin yanlışlarla dolu olduğunu ancak zamanın kendisini haklı çıkardığını dile getirdi.

Türer, şimdi de mütalaanın yanlışlarla dolu olduğunu öne sürerek, hayatının hiçbir döneminde yasa dışı bir eylemde bulunmadığını, darbeyle de alakası olmadığını savundu.

Darbe girişimine karışmadığı için beraatinin istendiğini ancak örgüt üyeliğinden ceza talep edildiğini anlatan Türer, suçlamayı kabul etmedi. Türer, tahliyesini ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Cihan Cengiz de mütalaada terör örgütü üyeliğiyle suçlandığını ifade ederek, bu suçlamanın mahrem abi tarafından aranması gerekçesiyle yapıldığını söyledi.

Kendisinden para koparmak isteyen bir dolandırıcının araması ile sonrasındaki 3 cevapsız çağrının delil olarak gösterildiğini iddia eden Cengiz, bu 3 cevapsız aramanın da o dolandırıcılar tarafından yapıldığını düşündüğünü belirtti.

Cengiz, örgüte değil, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

Duruşmaya, öğle arası verildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:49
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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