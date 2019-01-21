Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıklarından Kemal Batmaz, Türk ve ABD'li yetkililer huzurunda bilgisine başvurulduğu sırada, darbe girişimi gecesi bir arkadaşının evinde bulunduğu yönündeki iddiasını tekrarladı.

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Sincan Cezaevi Kampüsü yanındaki duruşma salonunda görülen duruşmada, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen "sivil imam" Kemal Batmaz'a taleplerini bildirmesi için söz verildi.

Kendisinin ve eşinin gözaltı ve tutukluluk süreci ile İstanbul'da hakkında açılan davanın kapsamına yönelik konuşan Batmaz'ı, Mahkeme Başkanı Selfet Giray taleplerini iletmesi konusunda birkaç kez uyardı.

Açıklamalarını sürdüren Batmaz, ABD'li yetkililerin talebi üzerine, 3 Ocak 2019'da, ABD heyeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ramazan Dinç ve Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan'ın huzurunda "bilgi sahibi" olarak beyanının alındığını hatırlattı.

Heyette ABD'li savcılar ve FBI yetkilileri bulunduğunu sonradan öğrendiğini savunan Batmaz, kendisine ABD seyahatleriyle ve darbe girişimiyle alakalı sorular yöneltildiğini bildirdi.

Batmaz'ın beyanına göre, darbe girişiminden dört gün önce ABD'ye giden ve 13 Temmuz'da Türkiye'ye döndüğü belirlenen ve darbe girişimi sırasında Akıncı Üssündeki güvenlik kameralarınca kaydedilen sanık, ABD'ye seyahat gerekçesinin ticari olduğu yönündeki iddiasını sürdürdü. Darbe gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğunu inkar eden Batmaz, o gece bir arkadaşının evinde kaldığını ileri sürdü.

"Pensilvanya'daki Gülen kampüsüne hiç gitmediğini, Fetullah Gülen ile hiç görüşmediğini" savunan Batmaz, "Fetullah Gülen'in darbeye etkisi olup olmadığı" sorusu üzerine de örgüt elebaşını koruyacak şekilde, "Hiçbir şekilde darbeye etkisi olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Yine Batmaz'ın beyanına göre, bu yanıt üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ramazan Dinç kendisine "Tanımadığınız kişiyle alakalı nasıl böyle yorum yapabiliyorsunuz?" dedi. Batmaz ise 15 sene yapının şirketlerinde çalıştığı cevabını verdi ve "Bırakın darbeyi, kimseyi incitmeyi bile düşünmezler." iddiasında bulundu.

Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan Fatih Kahraman, Mahkeme Başkanı Selfet Giray hakkında reddi hakim talebinde bulundu.

Duruşmaya daha sonra öğle arası verildi.