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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davada tanık beyanları alındı

25 Aralık 2018 Salı 13:27
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, SEGBİS vasıtasıyla beyanı alınmak istenen, başka davadan tutuklu Tahsin İşleken, avukatıyla görüşemediği için tanıklık yapmak istemediğini söyledi.

Beyanda bulunmayan İşleken, bazı sanıkların sorularını yanıtladı.

Mahkeme, sanık Mustafa Can Mengül'ün yakınlarını da dinledi.

Tanık Timur E, Mengül'ün, eşinin akrabası olduğunu belirterek, 15 Temmuz akşamı 20.30 civarında telefon ettiğini ve Ankara'da olduğunu söylediğini aktardı.

Eşi ile gidip Mengül'ü aldıklarını ve eve döndüklerini belirten Timur E, sabaha kadar evde bulunduklarını, onun daha sonra birliğine dönmek üzere Konya'ya gittiğini bildirdi.

Timur E, Mengül'ün neden Ankara'da bulunduğunun sorulması üzerine Ankara'ya araç bırakmaya gelmiş olduğunu ifade etti.

Tanık Timur E'nin eşi Atifet E. de Mengül'ün halasının torunu olduğunu dile getirerek, akşam araması üzerine onu aldıklarını kaydetti.

Mengül'ün sabaha kadar evde olduğunu dile getiren Atifet E. de onun ertesi gün birliğine katılmak üzere gittiğini anlattı.

Mahkeme duruşmayı yarına erteledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 13:27
  1. Akıncı Üssü davası
  2. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. beyan
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
  6. tanık

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