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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davada tanık beyanları alındı- Duruşmada, dönemin ÖKK Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın emir astsubayı Makbul Uluğ tanık olarak dinlendi

21 Aralık 2018 Cuma 12:41
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı (ÖKK) Korgeneral Zekai Aksakallı'nın emir astsubayı Makbul Uluğ tanık olarak beyanda bulundu.

Uluğ, normal mesaisi sonrası evine gittiğini, ardından da bir alışveriş merkezine uğradığını ifade ederek, 22.00 gibi merkezden çıktıktan sonra Genelkurmay Başkanlığında görevli koruma astsubay Mahir Eser'in aradığını söyledi.

O zaman bir problem olduğunu öğrendiğini belirten Uluğ, Mahir Eser'in, "Biz kendi komutanımıza sahip çıkamadık. Eğer doğru taraftaysan komutanımıza sahip çık." dediğini aktardı.

"Sahip çık." dediği kişinin Zekai Aksakallı olduğunu dile getiren Uluğ, Aksakallı'yı aradığını ve kaçırılmaya çalışıldığını öğrendiğini bildirdi.

Uluğ, kendisinin de ikametine gittiğini öğrendiği Aksakallı'nın konutuna geçtiğini belirterek, emirlerine uyduğunu anlattı.

Mahkeme başkanının soruları üzerine ÖKK nöbetçi amirliğini arayıp koruma amaçlı zırhlı araç takviyesi istediğini ancak araç geldiği sırada darbecilerin helikopter atışıyla vurulduğunu kaydetti.

Uluğ, ÖKK'yi ele geçirmek için Ankara'ya gelmek üzere yola çıktığını öğrendikleri tuğgeneral Semih Terzi'yi de aradıklarını, ilk önce kendisinin görüştüğünü belirtti.

Terzi'nin, sesini duymadığını söylediğini hatta alaycı şekilde "Sen anlat anlat, seni duyamıyorum ama istediğini anlat." dediğini kaydeden Uluğ, daha sonra Zekai Aksakallı'nın da onunla görüşmeye çalıştığını ancak gürültüden konuşamadıklarını söyledi.

Uluğ, 15 Temmuz'da ÖKK'de bulunan Astsubay Ömer Halisdemir ile de zaman zaman kendisinin, zaman zaman da Aksakallı'nın toplamda 8 kez görüştüğünü ifade ederek, bazı görüşmelerde durum hakkında bilgi aldıklarını vurguladı.

Zekai Aksakallı'nın son görüşmesinde, Terzi'yi öldürmeye yönelik emri verdiğini dile getiren Uluğ, Halisdemir'in de bu talimatı tereddütsüz yerine getirdiğini belirtti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:41
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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