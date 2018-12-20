Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık M.İ, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Konya'da 135. Hat Bakım Komutanı olarak görev yaptığını ifade ederek, 15 Temmuz'da öğleden önce plancı astsubayın filonun helikopter talep ettiğini bildirdiğini kaydetti. M.İ, şöyle konuştu:

"Ben de o dönem harekat subayı olan Mehmet Fatih Özkan'ı aradım ve böyle bir talep olup olmadığını sordum. O da filonun helikopter talep ettiğini bildirdi. Tatbikat kapsamında uçuş icra edileceğini söyledi. Biz de helikopteri hazırladık ve yanlış hatırlamıyorsam 17.00 sularında kalktı. Benim helikopterleri takip edecek teknik bir imkanım yok. O yüzden kalktıktan sonra nerede olduğunu bilmiyorum."

Tanık O.Ö. de Konya 135. Filo'da görevli olmasına karşın Diyarbakır'da arama kurtarma görevi kapsamında "bekler" nöbetinde olduğunu anlattı.

"Alparslan Şahin 23.00’te aradı. 'Sağdan soldan emirler geliyor. Sakın kalkmayın. Kendinizi emniyete alın.' dedi." diye konuşan O.Ö, o saatten sonra başka da bir durumun yaşanmadığını söyledi.

15 Temmuz'da Konya 3. Ana Jet Üssü'nde cephanelik nizamiye nöbetçi astsubayı olduğunu belirten tanık İ.Ç, 17.00'de nöbeti aldığını 22.00-22.30 civarına kadar herhangi bir şey olmadığını ifade etti.

İ.Ç, 22.30 civarı MAK Filo Komutanlığı'ndan üç personelin gelip cephaneliğin kapatılmasını, dışarıya kimsenin çıkarılmamasını, kimsenin de içeri alınmamasını söylediklerini bildirdi.

Bu kişilerin, emrin MAK Filo'nun emri olduğunu dile getirdiklerini belirten İ.Ç, gündüz mühimmat almaya gelen olup olmadığını bilmediğini ancak kayıtlarda giriş çıkış yapıldığını gördüğünü kaydetti.

Tanık savunmalarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.