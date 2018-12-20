Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, 15 Temmuz'da Konya 3. Ana Jet Üssü 135. Filo'da görevli olan tanık F.A. dinlendi.

F.A, sabah normal mesainin sonunda filo komutanı Alparslan Şahin'in tüm personele hiç kimse kalmayacak şekilde orayı terk etmesini söylediğini ancak kendisine cezalı olarak kalacağının bildirildiğini ifade etti.

Şahin ile Mehmet Fatih Özkan'ın Abdulsamed Kara, Mustafa Şenyüz ve Fatih Özcan ile birkaç kez görüştüklerini anlatan F.A, "Ama benim izlenimim, Şahin ve Özkan onları koordine eden kişilerdi." dedi.

F.A, 15 Temmuz gündüz saatlerinde, birkaç kez izin almaya çalıştığını ancak önce Mehmet Fatih Özkan'ın ardından da yanına gittiği filo komutanı Şahin'in izin vermediğini kaydetti.

Filoda, uçuş yapacak personelin bilgilerini bilgisayara girmekle görevli olduğunu dile getiren F.A, o gün filonun iki helikopterinin kalkması için sisteme Özkan'ın giriş yaptığını, sonrasında da filo komutanı Şahin'in onayladığını kaydetti.

F.A, helikopterlerin önce Beyşehir bölgesine gittiğini sonra da takip sistemlerini kapattıklarını ifade ederek, sonraki süreçte Yalova'da olduklarını öğrendiklerini dile getirdi.

O gece orada kaldığını ve darbe girişimini televizyondan öğrendiğini anlatan F.A, "Ben, Şahin ve Özkan'ın ne yapacaklarını bildiğini düşünüyorum. Ancak darbe diye bir ifadeleri olmadı. Şahin, 22.00 gibi tüm telefonların toplatılmasını istedi ancak ben vermedim. Devlet yetkililerine ulaşmaya çalıştım." diye konuştu.

F.A, filo komutanı Şahin'in, kalkan iki helikopterle ilgili kuleyi de aldattığını, bu helikopterlerin Konya'ya dönüş yaptığını aktardığını belirtti.

- "Onlara düşünen adam lazım değil"

F.A, mahkeme heyetinin FETÖ ile bir bağı olup olmadığı yönündeki sorusuna karşılık, bu yapıyla ilkokul beşinci sınıfta tanıştığını ifade etti.

"Vatan millet sevgisiyle yaklaştılar. Bu yüzden görüştüm. 2011'de de bunlarla kavga etmeye başladım çünkü hak yiyorlardı." diyen F.A, harp okulu ikinci sınıfa kadar toplantılara tek başına gittiğini söyledi.

F.A, ikinci sınıftan sonra toplantılara, bu davanın da sanıklarından Uluç Hüseyin Hançer ile beraber gitmeye başladığını, okul bittikten sonra ise ayrıldıklarını dile getirdi.

Çiğli'de görev yaparken başkalarıyla toplantılara gittiğini anlatan F.A, Konya'da da yapının kendisiyle görüşmek istediğini ancak bu görüşmeleri istemediğini belirterek sonlandırdığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, örgütle neden ters düştüğünü sorması üzerine F.A, "Sizi 'itaat etmiyor' diye mimledilerse kavga başlar. Onlara düşünen adam lazım değil." dedi.

Duruşmaya devam ediliyor.