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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tanık beyanları alındı

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:08
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla dinlenen helikopter pilotu S.S.M, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Konya'daki Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nde görevli olduğunu söyledi.

S.S.M, 11 Temmuz itibarıyla kurtarma operasyonları kapsamında Adana'da nöbette olduğunu ifade ederek, darbe girişiminin yaşandığı gün de normal mesainin ardından rutin "bekler" pozisyona geçtiğini bildirdi.

Televizyon izlediği sırada 23.30 civarı haberlerden bir şeyler öğrendiğini anlatan S.S.M, hemen sonrasında da dahili hattan duruşmanın sanıklardan eski yarbay Alparslan Şahin'in arayıp kesinlikle kalkmamasını, bütün ekibi toplamasını emrettiğini belirtti.

S.S.M, tekrar açıklamasını istemesi üzerine Şahin'in "Bütün personeli topla, kim ne derse desin kesinlikle kalkma. Kesinlikle çıkmayın. Bunu uygula." demesi üzerine söylenileni yerine getirdiğini kaydetti.

Ardından da televizyondan olayları takip ettiklerini bildiren S.S.M, bir ara üs komutanı Bekir Ercan Van'ın araçla geldiğini, F16 pilotu ile konuşmak istediğini belirtip birkaç dakika sonra yine aracına binerek uzaklaştığını dile getirdi.

Duruşmaya, öğle arası verildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:08
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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