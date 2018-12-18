0553 313 94 23

Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarıyla devam edildi

18 Aralık 2018 Salı 20:06
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya, tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde SAT Grup Komutanı olarak albay rütbesiyle görev yapan Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, SEGBİS vasıtasıyla tanık olarak dinlendi.

15 Temmuz gecesi mesai bitimi evine gittiğini, 22.30'da Deniz Kuvvetleri'ndeki atamalarla ilgili mesaj geldiğini ifade eden Ecevit, bunun üzerine Ankara irtibat subayını aradığını, onun da İstanbul'a geldiğini ve henüz bilgisi olmadığını öğrendiğini söyledi.

Televizyonda boğaz köprüsünün kapatıldığına yönelik haberleri gördüğünü ve terör saldırısı düşüncesi oluştuğunu bildiren Ecevit, uçakların uçtuğunu öğrenince terör eyleminden öte bir durum olduğu kanaatine vardığını dile getirdi.

Ecevit, birlik nöbetçi subayını aradığını, onun da durumun normal olduğunu ilettiğini belirterek, Ercan Kireçtepe ve Özgür Kaya'yı arayıp birliğe geçmelerini ve kendisinin de geleceğini söylediğini bildirdi.

Kışlaya gittikten sonra nöbetçi subayın sıkıyönetim mesajını getirdiğini anlatan Ecevit, mesaj için işlem yapılmayacağını ilettiğini kaydetti.

Aradığı boğaz komutanının da kalkışma girişiminden bahsettiğini anlatan Ecevit, saha komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile de görüştüğünü dile getirdi.

Ecevit, birliğe gitmeden evvel oradan araç çıkışı olduğunu ve cephaneliğe ait bir kameranın da kırıldığını belirterek, emniyet ile irtibata geçtikten sonra kendi personeli iki kişinin cep telefonunun Marmaris'te, iki kişinin telefonunun da Ankara civarında sinyal verdiğini öğrendiğini anlattı.

Soru-cevap kısmında zaman zaman sözlü münakaşa yaşanan duruşmada, SEGBİS vasıtasıyla dinlenen diğer tanıklardan bazıları, emniyet ifadelerinin kötü muamele altında alındığını öne sürerek, bu beyanlarını kabul etmedi.

Bugünkü tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 20:06
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    1. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    2. Badem sağlıklı zayıflatıyor
    3. Salonların gözdesi 'berjer'
    4. Trump'a büyük darbe! Yasa dışı iş..
    5. Katar Milli Günü resepsiyonu
    6. Aykut Kocaman Fenerbahçe'den o 2 ismi..
    7. Kuzu eti ve çinekop yemeyin!
    8. DİTİB teşkilat başkanları Almanya'da..
    9. En kaliteli uyku hangi saatte?
    10. Beşiktaş'ta ayrılan Pepe'ye sürpriz..
    11. "Atatürk'e hakaret etti" dediler,..
    12. Jetlag nedir?
    13. Haley'den Orta Doğu barış planı..
    14. Zekai Paşa'nın darbeci hainlerle..
    15. Paris'te lise öğrencileri yeniden..
    16. Çocuğunuzu karanlıkta uyumaya alıştırın
    17. Güney Amerika'dan "dünya ile uyum"..
    18. Kamerun'da ordu ile ayrılıkçılar çatıştı
    19. Ersun Yanal "4. yıldızı takacağız" dedi
    20. Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...