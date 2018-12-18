Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya, tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde SAT Grup Komutanı olarak albay rütbesiyle görev yapan Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, SEGBİS vasıtasıyla tanık olarak dinlendi.

15 Temmuz gecesi mesai bitimi evine gittiğini, 22.30'da Deniz Kuvvetleri'ndeki atamalarla ilgili mesaj geldiğini ifade eden Ecevit, bunun üzerine Ankara irtibat subayını aradığını, onun da İstanbul'a geldiğini ve henüz bilgisi olmadığını öğrendiğini söyledi.

Televizyonda boğaz köprüsünün kapatıldığına yönelik haberleri gördüğünü ve terör saldırısı düşüncesi oluştuğunu bildiren Ecevit, uçakların uçtuğunu öğrenince terör eyleminden öte bir durum olduğu kanaatine vardığını dile getirdi.

Ecevit, birlik nöbetçi subayını aradığını, onun da durumun normal olduğunu ilettiğini belirterek, Ercan Kireçtepe ve Özgür Kaya'yı arayıp birliğe geçmelerini ve kendisinin de geleceğini söylediğini bildirdi.

Kışlaya gittikten sonra nöbetçi subayın sıkıyönetim mesajını getirdiğini anlatan Ecevit, mesaj için işlem yapılmayacağını ilettiğini kaydetti.

Aradığı boğaz komutanının da kalkışma girişiminden bahsettiğini anlatan Ecevit, saha komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile de görüştüğünü dile getirdi.

Ecevit, birliğe gitmeden evvel oradan araç çıkışı olduğunu ve cephaneliğe ait bir kameranın da kırıldığını belirterek, emniyet ile irtibata geçtikten sonra kendi personeli iki kişinin cep telefonunun Marmaris'te, iki kişinin telefonunun da Ankara civarında sinyal verdiğini öğrendiğini anlattı.

Soru-cevap kısmında zaman zaman sözlü münakaşa yaşanan duruşmada, SEGBİS vasıtasıyla dinlenen diğer tanıklardan bazıları, emniyet ifadelerinin kötü muamele altında alındığını öne sürerek, bu beyanlarını kabul etmedi.

Bugünkü tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi.