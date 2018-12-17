THY- Euroleague
0553 313 94 23

Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarıyla devam edildi

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:13
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıkların yanı sıra taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Astsubay İ.A. SEGBİS vasıtasıyla tanık olarak dinlendi.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Mamak MEBS Okullar Komutanlığı'nda görevli olduğunu belirten İ.A, 01.45'te okul komutanın emriyle nöbetçi astsubay tarafından kışlaya çağrıldığını söyledi.

İ.A, kışlaya 02.10 gibi giriş yaptığını, daha sonra da yine okul komutanının emriyle dışarı çıkan kursiyer teğmenleri arayıp çağırmaya çalıştığını anlattı.

Teğmenlerden bazılarına ulaştığını, nerede olduklarını sorduğunda "Dolaşıyoruz, geziyoruz." gibi cevaplar aldığını belirten İ.A, bazılarından da net cevap alamadığını bildirdi.

Duruşmanın sanıklarından Kübra Arpaguş ile de görüştüğünü dile getiren İ.A, onun ise "Ağabey bizi kandırdılar. Buraya getirdiler." dediğini, Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü öğrendiği kursiyerlere olaylara karışmamalarını, kimseye ateş etmemelerini söylediğini aktardı.

Bugünkü tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:13
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama
    1. Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama
    2. Fransa'da polis sendikasından..
    3. Başkan Erdoğan 'Selam Vakti' yemeğinde
    4. Erkekler nazlı oluyor
    5. Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı
    6. Başına aldığı darbe, gözünde yıldız..
    7. Tarihi hamamdaki soba faciasında..
    8. Kadınlarda kasık ağrısı
    9. Öğrencinin "battaniyeden çantayla"..
    10. Karısını silahla vuran kişi, intihar..
    11. Otomobil hırsızlarına yönelik operasyon
    12. Emeklilere iki zam birden!
    13. Nasırdan kurtulmak için...
    14. Sebze çorbası iç kanserden kurtul
    15. Buzlu yolda kayan TIR, park halindeki..
    16. Düzensiz göçle mücadelede AB-Mısır iş..
    17. Ankara'daki kazaya ilişkin 3 TCDD..
    18. Bir zamanlar kapı tokmakları...
    19. Kahramanmaraş'ta kaçak sigara..
    20. Takip edilen PKK'lılar ateş açtı! 2..
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!