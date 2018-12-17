Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıkların yanı sıra taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Astsubay İ.A. SEGBİS vasıtasıyla tanık olarak dinlendi.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Mamak MEBS Okullar Komutanlığı'nda görevli olduğunu belirten İ.A, 01.45'te okul komutanın emriyle nöbetçi astsubay tarafından kışlaya çağrıldığını söyledi.

İ.A, kışlaya 02.10 gibi giriş yaptığını, daha sonra da yine okul komutanının emriyle dışarı çıkan kursiyer teğmenleri arayıp çağırmaya çalıştığını anlattı.

Teğmenlerden bazılarına ulaştığını, nerede olduklarını sorduğunda "Dolaşıyoruz, geziyoruz." gibi cevaplar aldığını belirten İ.A, bazılarından da net cevap alamadığını bildirdi.

Duruşmanın sanıklarından Kübra Arpaguş ile de görüştüğünü dile getiren İ.A, onun ise "Ağabey bizi kandırdılar. Buraya getirdiler." dediğini, Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü öğrendiği kursiyerlere olaylara karışmamalarını, kimseye ateş etmemelerini söylediğini aktardı.

Bugünkü tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi.