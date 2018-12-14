Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.



4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen dönemin Hava Harp Akademisi Komutanı eski tümgeneral Recep Yüksel, İstanbul'daki darbe girişimi davasında yargılandığını ve hapis cezasına çarptırıldığı söyledi.

Silivri Cezaevi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kurulan Yüksel, emekli Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde meydana gelen olaylara ilişkin bildiklerini anlattı.

Nikahın ardından yemeğe geçildiğini, kısa bir süre sonra düğünün yapıldığı yere tam teçhizatlı ve silahlı askerlerin geldiğini ifade eden Yüksel, bu kişilerin Hava Kuvvetleri Komutanına "Sizin emniyetinizi almaya geldik" dediğini komutanın da "Benim emniyetimi dışarıda alın" şeklinde karşılık verdiğini aktardı.

Askerlerin komutanı dışarıya çıkardıktan sonra kendilerini derdest ettiğini ileri süren Yüksel, bir odaya götürüldüklerini, ellerinin arkadan kelepçelendiğini ve yere yatırıldıklarını iddia etti.

İlerleyen saatlerde odaya eski tümgeneral Fethi Alpay'ın geldiğini aktaran sanık Yüksel, Alpay'ın "Silahlı kuvvetler yönetime el koydu. Bazı görevler olur, kabul eden gelir, etmeyen burada kalır" dediğini belirtti. Yüksel, bunun üzerine şoke olduğunu "Gerekirse istifamı veririm" ifadesini kullandığını öne sürdü.

Alpay'ın daha sonra bulundukları yere tekrar gelip, "Harp Akademisine gidiyorum, kabul eden benimle gelir" dediğini anlatan Yüksel, saat 03.00 sularında helikopterle Fenerbahçe Orduevi'ne götürüldüklerini söyledi.

Kendisiyle birlikte derdest edildiğini öne sürdüğü generallerin adını veren Yüksel, o geceye ait bilgi ve görgüsünün anlattıklarıyla sınırlı olduğunu ve serbest bırakıldıktan sonraki telefon görüşmelerinden dolayı ceza aldığını savundu.

Eski 6. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, Bandırma Cezaevinden tanık olarak verdiği beyanda, 15 Temmuz akşamı kendisinin de komutanların derdest edildiği düğünde olduğunu, ancak olaydan önce komutanlarının birliğine dönmesini emretmesi üzerine erkenden ayrıldığını söyledi.

Çelenk, düğünden ayrıldıktan sonra davanın sanıklarından eski tümgeneral İdris Aksoy ile telefonla konuştuklarını, Aksoy'un birliğe gelme emri aldığını belirtmesi üzerine vekili eski tümgeneral Ali Çayır'ı arayıp bilgi verdiğini söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen eski tümgeneral Ali Çayır da İsmail Rüştü Çelenk'in talimatı üzerine, Aksoy ve ailesini karşıladığını, kendileri komutanın odasını açtığını sabaha kadar birlikte olduklarını belirterek, komutanın darbe girişimine destek olmadığını aksine uçuşları durdurmaya çalıştığını iddia etti.

Tanık eski korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan da darbe girişimi gecesi yaşadıklarına ilişkin bildiklerini anlattı.

Duruşmaya pazartesi günü devam edilecek.