Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Başka bir dosyadan Kayseri'de tutuklu bulunan Serkan Bal, SEGBİS vasıtasıyla yaptığı beyanda, kendisine sorulan kişileri tanımadığını söyledi. Daha önce kötü muamele altında ifade verdiğini öne süren Bal, "Selahattin Yıldız beni tanıdığını söylemiş. Onun ifadesi üzerine beni aldılar." dedi.

İfade sırasındaki muamele sonucu kendisinin de Yıldız'ı tanıdığını söylediğini, ancak onu tanımadığını iddia eden Serkan Bal, kendisine sorulan Emin Albayrak'ı da tanımadığını öne sürdü.

Tanık Mehmet Tanrıkut da mahkemece yargılanan Hakan Doğan'a, bir arkadaşının isteği üzerine ders anlattığını, başka da bir görüşmesi olmadığını söyledi.

Tanrıkut, 2008'de üniversitede matematik okuduğu için Doğan'ı, üniversiteye hazırlık için matematik konusunda maddi bir karşılıkla çalıştırdığını iddia etti.

O zaman cemaat olarak bilinen yapıyla sadece "barınma ilişkisi" olduğunu iddia eden Tanrıkut, ders vermesini Fatih isimli birinin istediğini ancak bu ismin onun özel adı mı yoksa kod adı mı olduğunu bilmediğini öne sürdü.

SEGBİS vasıtasıyla beyanlarına başvurulan, başka suçtan tutuklu Muammer Yücel ve Mehmet Fatih Ballı da daha önce verdikleri ifadeler kabul etmediklerini anlattı.

- Ortaokuldan harp okuluna kadar örgütleymiş

Tanık Serkan Erdoğan da ifadesinde örgüt ile ortaokul döneminde tanıştığını, lisede devam ettiğini ve onların yönlendirmesiyle harp okuluna gittiğini belirtti.

Harp Okulu sürecinde de örgütle bağının sürdüğünü anlatan Erdoğan, önceleri örgüt mensuplarıyla haftada iki kez yaptığı görüşmelerin, sonraki süreçte İzmir ve Ankara'da ayda bire düştüğünü söyledi.

Örgütle irtibatını 17-25 Aralık sürecinden sonra kestiğini öne süren Erdoğan, duruşmanın sanıklarından Hasan Hüsnü Balıkçı'yı tanıdığını, filo komutanları olduğunu bildirdi.

Erdoğan, "Balıkçı'nın yapıyla bağlantılı olduğunu gördüğünüz bir şey var mıydı?" şeklindeki mahkeme başkanının sorusu üzerine, gördüğü bir şey olmadığını iddia etti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.