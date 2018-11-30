Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde (BHHM) yarbay rütbesiyle görev yapan H.A. tanık olarak dinlendi.

Mesaiden 19.00'da ayrıldığını ve 22.00 gibi çağrılması üzerine BHHM'ye döndüğünü, gece boyunca havada kontrolsüz uçakların bulunduğunu anlatan H.A, yaşanan karmaşada kimin darbe girişimine karıştığı, kimin karışmadığını anlamakta zorluk çektiklerini belirtti.

H.A, kulelerle irtibata geçerek kontrolsüz uçaklara inmelerini söylediklerini ancak olumlu cevap alamadıklarını kaydetti.

Birliklere uçak kaldırmamalarını, kalkanların vurulacağını da ilettiklerini vurgulayan H.A, Akıncı Üssü pistinin de sabaha doğru vurulmasının karalaştırıldığını anlattı.

O dönem yarbay rütbesinde bulunan tanık öğretmen pilot Ş.Y. de darbe girişiminin yaşandığı dönemde Akıncı Üssü'nde görevli olduğunu ancak hastane işleri dolayısıyla 15 Temmuz haftasında orada bulunmadığını bildirdi.

Ş.Y, o akşam öğretmen pilotların bulunduğu WhatsApp grubundan gelişmeleri öğrendiğini, 23.06'da aradığı Akıncı Kule'deki bir üsteğmenle yaptığı görüşmesinde uçakların oradan kalktığını teyit ettiğini aktardı.

Üs komutanı ve harekat komutanının emirleri doğrultusunda uçakların kalktığını da öğrendiğini ifade eden Ş.Y, gece boyunca sanıklardan Ömer Dolay ve başka kişilerle de görüştüğünü kaydetti.

Tanık Ş.Y, üssün durumuyla ilgili bazı bilgileri Dolay'dan aldığını, 17-18 uçak hazırlatılması, nizamiyelerin özel kuvvetler personelince, filo çevrelerinin de kursiyer pilotlarca tutulmasına yönelik gelişmelerden haberdar olduğunu vurguladı.

Ş.Y, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası savcılık tarafından bilirkişiye yardımcı olmak maksadıyla görevlendirildiğini belirtti.

Duruşmaya pazartesi devam edilmek üzere ara verildi.