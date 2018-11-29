Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Levent D, darbe girişimi sırasında İstanbul'da kursa gittiğini, öncesinde de Akıncı Üssü'nde görev yaptığını anlattı.

Levent D, bir ara birlikte çalıştığı davanın sanıklarından Hüseyin Yılmaz ile 15 Temmuz akşamı telefonla görüştüğünü ve onun Hava Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesinde birinin arayıp uçuş için Akıncı Üssü 143. Filo'ya çağrıldığını söylediğini aktardı.

Bunun üzerine dönemin 143. Filo Komutanı yarbay Mustafa Azimetli'yi aradığını ancak telefona cevap verilmediğini anlatan Levent D, ardından da harekat komutanı eski kurmay albay Ahmet Özçetin'e telefon ettiğini söyledi.

Levent D, Özçetin ile konuştuğunu, ona da Hüseyin Yılmaz'ın 1,5 yıldır uçmadığını, uçuşlu bir görevde işe yaramayacağını söylediğini aktardığını bildirdi.

"Üste yoğunluğunuz varmış galiba. Hüseyin'i Hava Kuvvetlerinden arayıp üsse yönlendirmişler." dedikten sonra gelmesine gerek olup olmadığını sorduğunu belirten Levent D, Özçetin'in de onun gelmesi gerektiğini söylediğini, hatta "Siz de gelin" ifadesini kullandığını kaydetti.

Levent D, İstanbul'da olduğunu belirttikten sonra telefonu kapattığını ve Hüseyin Yılmaz'a ihtiyaç bulunduğu için gitmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

Sorular üzerine Levent D, Hüseyin Yılmaz'ın, henüz Akıncı Üssü lojmanlarında kaldığını düşündüğü için aradığını sandığını söyledi.

Kara Havacılık Komutanlığı davası sanıklardan İlkay Ateş'i de tanık olarak dinleyen mahkeme başkanı, Ateş'in, daha önce Hakan Çiçek'in örgüt abisi olduğunu kardeşi Gökhan Çiçek'ten duyduğuna yönelik ifadesini okudu.

Ateş, böyle bir beyanda bulunmadığını savunarak ifadesini kabul etmedi.

Hakan Çiçek'in kardeşi Gökhan Çiçek ile yaklaşık bir yıl aynı evde kaldığını, bunun da ev kirasını paylaşmak için olduğunu ileri süren Ateş, Hakan Çiçek'i ise hiç tanımadığını iddia etti.

Duruşmaya ara verildi.