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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:26
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davada tanık beyanları alındı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde "Genelkurmay çatı" davasının sanıklarından o dönem Özel Kuvvetler'de görevli eski binbaşı Adnan Arıkan tanık olarak dinlendi.

Darbe girişiminden bir süre önce başka bir ile atamasının yapıldığını ifade eden Arıkan, Ankara'dan ayrılmadan önce de bir amirinin 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde olmasını emretmesi üzerine ayın 14'ünde Ankara'ya geldiğini bildirdi.

Olay günü akşam saatlerinde Akıncı Üssü'ne gittiğini dile getiren Arıkan, aralarında sanık eski albay Fırat Alakuş'un da olduğu bazı Özel Kuvvetler personelinin de burada bulunduğunu aktardı.

Arıkan, bir süre sonra otobüsle Genelkurmay Başkanlığına gittiklerini belirterek, güvenlik amaçlı beklemeye başladıklarını, bu sırada dışarıdan silah sesleri geldiğini söyledi.

Bir süre sonra bazı komutanların da bulunduğu helikopterle Akıncı Üssü'ne döndüklerini bildiren Arıkan, helikopterden atlarken ayağını incittiğini, bu yüzden sabaha kadar 143. Filo bölgesinde kaldığını dile getirdi.

Arıkan, 06.30 civarında davanın sanıklarından devre arkadaşı Mustafa Ertuğrul'u arayıp durumu anlattığını ve kendisini almasını istediğini aktardı.

Ertuğrul ile olay yerinden ayrılacakken cüzdanını unutması üzerine tekrar 143. Filoya döndüklerini belirten Arıkan, cüzdanı ararken bomba atılması sonrası ayrı düştüklerini kaydetti.

Arıkan, Ertuğrul'u bir daha görmediğini, sonrasında da gözaltına alındığını ifade etti.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:26
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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