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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi

27 Kasım 2018 Salı 20:16
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tanık olarak dinlenen K.K, 15 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanı'nın emir subayı yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.

Olay günü mesaisinin bitiminde evine gittiğini belirten K.K, "Komutanımız Gazi Orduevi'nde düğüne katılacaktı erken çıktı. Ben de emir subayına söyleyip ailemin yanına gittim." dedi.

Bir süre sonra uçak ve helikopter sesleri duyunca harekat merkezini aradığını dile getiren K.K, merkezi aradığında kendisine "Silahlı Kuvvetler yönetime el koydu, dışarı çıkma yasağı var." denildiğini, bunun üzerine Jandarma Genel Komutanı'nın koruma ekibine ulaşmaya çalıştığını bildirdi.

K.K, koruma ekibinden bir astsubaya ulaştığını, düğün çıkışı komutanın silah zoruyla Akıncı'ya götürüldüğünü öğrendiğini, daha sonra Akıncı Üssü'ne gittiğini ancak içeri giremediğini beyan etti.

Tanık C.Ç'nin dinlenilmesinin ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:16
  1. Akıncı Üssü davası
  2. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ

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