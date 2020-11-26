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15 Temmuz Akıncı Üssü darbe girişimi davasında karar bekleniyor
15 Temmuz

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında karar bekleniyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davada karar bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 09:25:00 -
Akıncı Üssü darbe girişimi davasında karar bekleniyor

Ankara'ya bomba yağdıran pilotlar ve sivil imamlar da dahil olmak üzere 365'i gözaltına alınan 475 sanık hakkında  Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili olarak bugün karar duruşması yapılacak.

Duruşma Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi 1800 kişilik salonda görülecek.

Darbe girişiminin ardından adı "Mürted" olarak değiştirilen Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ'nün ihanet girişiminin yönlendirildiği ana karargah olarak kullanıldı.

İhanet girişiminin ilk saatlerinde terörizmle mücadele bahanesiyle bir gün önce mühimmat yüklenen uçaklar birbiri ardına havalanmaya başladı.

O gece 25 pilot F-16 uçağı kullandı. Ankara'da çeşitli yerlerin bombalanmasına 11'i katıldı.

Bu uçakların saldırıları sonucunda 68 kişi şehit oldu, 222 kişi yaralandı. Ayrıca milyonlarca liralık hasar meydana geldi.

Aynı zamanda darbe girişimine tepki vermek için üssün içinde toplanan vatandaşları hedef alan darbe girişimcileri 9 sivili daha öldürdü.

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Akıncı'da günler önce hazırlanan mahzenlerde rehin tutuldu.

Savcı Adnan Gümüş, 21 Ocak 2019'daki duruşmada sunduğu mütalaasında, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ve 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sivil imamlar Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil ile girişime öncülük eden askeri sanıklar, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli de aynı suçlardan 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Savcı Gümüş, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan 355 sanık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet, bu suça yardım eden 9 sanık ile "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 32 sanığın ayrı ayrı cezalandırılmasını, 71 sanığın beraatini, başka bir mahkemede hüküm giyen 2 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yaklaşık üç yıl süren yargılamanın sonunda görülecek karar duruşmasında, 365'i tutuklu, 104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıklayacak.

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