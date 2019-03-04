Akıncı Üssü darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya müşteki avukatlarının beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, TBMM adına darbe girişimi davalarına katılan 15 Temmuz gazisi avukat Burhan Özkaya, savcının esasa yönelik mütalaasına karşı beyanında, TBMM'nin bombalanmasının örgüt üyelerinin içinde bulunduğu ihanetin ve milletine, devletine karşı düşmanlaşmasının ne aşamada olduğunu göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtti.

TBMM'yi bombalayan eski pilotlardan Hasan Hüsnü Balıkçı ile Uğur Uzunoğlu hakkında tüm delillerin sabit olduğunu ifade eden Özkaya, "İstiklal Savaşı vermiş Gazi Meclisin bombalanması bir cinnet halidir ve asla kabul edilemez. Ancak bir o kadar vahimi, FETÖ'cü sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde 'TBMM'nin bombalanmadığı' şeklindeki örgütü kurtarmaya yönelik kara propagandanın bir kısım sanıklar tarafından da tekrar edilmesidir." diye konuştu.

Özkaya, sanıkların cebir ve şiddet kullanıp sistematik bir şekilde darbe girişiminde bulunduğunu bildirerek, cezalandırılmalarını talep etti.

- "Partimiz darbe girişiminin asıl hedefiydi"

AK Partinin avukatı Muammer Cemaloğlu ise Türkiye'nin 15 Temmuz'da darbe girişimine, terör eylemine ve örtülü bir işgal girişimine maruz kaldığını söyledi.

Türkiye'nin, darbe girişiminin başarılı olması halinde Sevr Antlaşması'nı bile aratacak dayatmalarla karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Cemaloğlu, "Hukuk devletinin gereklerine uygun, demokratik yollarla iktidara gelen ve hükümet eden partimizin, bu hain darbe girişiminin asıl hedefinde yer alan siyasi parti olduğu hususunda hiçbir şüphe yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Cemaloğlu, yüzlerce sanığın yargılandığını, binlerce sayfalık iddianame ve delil klasörünün bulunduğunu hatırlatarak, adaletin tecellisi ve şehit yakınları ile gazilerin acılarının bir nebze olsun hafiflemesi için sanıklar hakkında ceza verilmesini istedi.