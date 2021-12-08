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Teknoloji AKINCI TİHA'da kullanılacak! Tarih verildi
Teknoloji

AKINCI TİHA'da kullanılacak! Tarih verildi

Türkiye'nin savunma sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN tarafından geliştirilen "Milli AESA Radarı"nın 2022 yılında AKINCI TİHA'ya entegre edilmesi planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 17:49:00 -
AKINCI TİHA'da kullanılacak! Tarih verildi

Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, YTÜ Havacılık ve Uzay Semineri esnasında Milli AESA Radarı Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Can, Milli AESA Radarı’nın 2022 yılı içerisinde kullanıma alınacağını açıkladı.

Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can tarafından yapılan açıklamada, "AESA Radarı’nda, iyi durumdayız. Belki çok küçük gecikmelerimiz olabilir ancak önümüzdeki yıl içerisinde AESA Radarımız, bir insansız hava aracında görev yapmaya başlayacak. 2023 yılında ise uçak üzerine koymadı düşünüyoruz. Bu, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nden bağımsız yürüyen bir proje. MMU’da kullanacağımız radar, AESA’nın çok daha gelişmişi olacak. Onun da tasarım faaliyetleri devam ediyor. Radar konusunda ASELSAN’ın kabiliyeti, belki de ilk 5 ülke arasındadır diyebiliriz" ifadelerine yer verildi.

SavunmaSanayiST

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