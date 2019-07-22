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Akıncı ile Anastasiadis 9 Ağustos'ta buluşacak

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:56
Akıncı ile Anastasiadis 9 Ağustos'ta buluşacak

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, 9 Ağustos Cuma günü bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da gayriresmi görüşme için bir araya gelecekleri duyuruldu.

- Hidrokarbon önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 13 Temmuzda Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sunmuştu.

Akıncı'nın önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor.

Öneri, iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca AB'nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor.

Bu öneri, Güney Kıbrıs Rum yönetimi siyasi parti liderleri tarafından reddedilmişti.

- 5'li görüşme çağrısı

Cumhurbaşkanı Akıncı, 10 Temmuz'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, kapsamlı çözüme yönelik sürecin açıklığa kavuşmasını sağlayacak 5'li bir gayriresmi toplantının yapılması için Guterres'i şahsen devreye girmeye çağırmıştı.

GKRY Hükümet Sözcüsü Prodomos Prodromou, bunun üzerine bir açıklama yaparak, Akıncı'nın mektupta yaptığı gayriresmi 5'li toplantı için inisiyatif çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı. Prodromou, Rum lider Anastasiadis'in Akıncı ile görüşmeye hazır olduğunu da belirtmişti.


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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:56
  1. 9 Ağustos
  2. Akıncı
  3. Anastasiadis
  4. görüşme

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