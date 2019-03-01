0553 313 94 23

Akın Öztürk, suçlamaları kabul etmedi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davaya, sözde yurtta sulh konseyi üyesi olduğu belirtilen sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi- Duruşmada, esasa ilişkin beyanda bulundan eski YAŞ üyesi orgeneral Akın Öztürk, suçlamaları kabul etmedi

01 Mart 2019 Cuma 20:40
Akın Öztürk, suçlamaları kabul etmedi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyesi ve darbe girişiminin yaşandığı dönemde orgeneral rütbesinde olan eski YAŞ üyesi Akın Öztürk, sabah başladığı esasa ilişkin savunmasını tamamladı.

Öztürk, iddia makamının kendisini Mehmet Şanver'in düğününe gitmemesi, sözde atma listesinde Genelkurmay İkinci Başkanı olarak görevlendirilmesi, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ikna edilememesi ve darbe girişiminin başarılı olması durumunda Genelkurmay Başkanlığı ve Yurtta Sulh Konseyi Başkanlığı'na getirilmesi, Mehmet Partigöç ile telefonla görüşmesine yönelik iddialarla suçladığını söyledi.

FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini planlayan ve organizasyonunu yapan sözde yurtta sulh konseyi içinde yer aldığı için 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasının istendiğini ifade eden Öztürk, iddianamenin ve mütalaanın ciddi bir araştırma yapılmadan, dikkatsiz ve özensiz hazırlandığını öne sürdü. Öztürk, "Bu iddianame baz alınarak verilecek mahkeme kararı eksik ya da ön yargılıdır." dedi.

Mehmet Şanver'in kızının düğününe izinde oluşu, babasının rahatsızlığı ve bir kız isteme olayından dolayı gidemeyebileceğini düğün sahibine de ilettiğini savunan Öztürk, düğüne katılmamasının suç olmadığını söyledi.

- "Konumumdan düşük bir makama atamışlar"

Öztürk, sözde atama listesinde kendisine Genelkurmay İkinci Başkanlığı verilmesiyle ilgili suçlamaya yönelik, bu listenin nerede ne zaman hazırlandığını bilmediğini öne sürdü. Öztürk, "Bu cahiller kimse, beni konumumdan daha düşük bir makama atıyorlar. Dolayısıyla bu atama teamüllere aykırı. Bu düzenlemeyi yapan kişi belli ki sivil, yanlış yapıyor. Bana sorsalar 'Beni niye oraya atıyorsunuz kardeşim' derdim." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı'nın ikna edilememesi ve darbe girişiminin başarılı olması durumunda rızası olması halinde Genelkurmay Başkanı ve yurtta sulh konseyi başkanlığına getirileceğine yönelik suçlamayla ilgili Öztürk, bunda kendisinin bir rızası olmadığını, varsa da delilin olması gerektiğini ama bulunmadığını iddia etti.

Öztürk, gıyabında alınmış bu kararın kendisini bağlamayacağını, bu yüzden suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı'nı ikna edecek ekibin içinde yer aldığına yönelik iddiaya karşılık da Öztürk, böyle bir girişimde bulunmadığını ileri sürdü.

Öztürk, Mehmet Partigöç ile görüşmesine yönelik suçlamaya karşılık, Genelkurmay Karargahını, Hava Kuvvetleri Karargahını ve nöbetçi amirliğini, Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Veysel Kavak'ı ve başka komutanları aradığını ancak ulaşamadığını, bu sırada Genelkurmay Harekat Merkezi'nden ulaştıkları kişinin bilgi almak için Partigöç ile görüşebileceklerini söylemesi üzerine onu aradığını savundu. Aramalarına rağmen Partigöç'e ulaşamadıklarını ancak telefona çıkan emir astsubayının, Genelkurmay Başkanı ile Akıncı Üssü'ne geçtiğini söylediğini iddia eden Öztürk, Partigöç ile görüşmediğini ileri sürdü.

Öztürk, darbe organizasyonunda bizzat yer almadığını, emir talimat vermediğini, 143. Filo'da toplanarak nerelerin vurulacağına yönelik alınan kararları iletmediğini de savundu.

Hava Kuvvetleri Kararagahı ile Akıncı Üssü arasında irtibat sağlamadığını da öne süren Öztürk, Veysel Kavak'ı aradığında bir kadının çıktığını, yanlış aradığını düşünerek telefonu kapattığını söyledi. Öztürk, iki yıl önce aldığı numarayı Kavak'ın eşinin kullandığını da sonradan öğrendiğini öne sürdü.

FETÖ üyesi olmadığını, bununla ilgili bir delil de bulunmadığını savunan Öztürk, varsayımlara dayalı olarak tutukluluğunun sürdürüldüğünü iddia etti.

Kimseye minnet borcu olmadığını söyleyen Öztürk, hiçbir şeyi gizlemeden ve ilave yapmadan doğruları söylediğini ileri sürdü.

- Delillere göre darbe girişimine karıştı

Öztürk’ün beyanlarının aksine, iddianameye göre elde edilen bulgular darbe girişiminde kendisinin yer aldığını gösteriyor.

Buna göre, darbe girişiminin yaşandığı gün İstanbul Moda Deniz Kulübünde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe nikah şahidi olmasına rağmen çeşitli sebepler öne sürerek katılmayan düğüne Öztürk, İzmir’de tatil yaptığı kamptan 15 Temmuz'da Ankara Etimesgut Havaalanı'na geldi.

Buradan kendi evi yerine kızının Akıncı lojmanlarındaki evine giden Öztürk, kuvvet komutanları bir bir derdest edilip Akıncı Üssüne getirilirken kendisine verilen görevi yerine getirmek için bekledi.

Darbecilerin gasbettiği uçaklar Ankara semalarında göründükten bir müddet sonra FETÖ'nün sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in olduğu 143. Filo'ya giden Öztürk’ün, darbe girişiminin başladığı saatlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında, komutanın genel sekreteri eski albay Veysel Kavak ile telefon görüşmeleri yaptığı saptandı.

Sözde atama listesinde "Genelkurmay İkinci Başkanı" olarak yer alan Öztürk’ün, Genelkurmay Başkanının cuntanın başına geçmeye ikna edilememesi halinde Genelkurmay Başkanlığına getirilmesi planlanıyordu. Darbe girişiminin bastırılmasının ardından yakalanan Öztürk, ifadelerinde, sabaha kadar darbecilerle müzakere yaptığını ve onları bu işten vazgeçirmeye çalıştığını savundu.

Akıncı Üssünde Uçaksavar Tabur Komutanı olarak görev yapan Albay İbrahim Galin, ifadesinde, darbecilerin üsteki faaliyetlerini anlatırken, özellikle darbeci general Akın Öztürk'ün kalkışma başarısız olunca yaptığı takiyeyi şöyle anlattı:

"İçeride elleri ve ayakları kelepçelenmiş üst rütbeli askerler vardı. Bunları makasla kesip kurtardık. Bu sırada orada bulunan ancak derdest edilmediği her halinden belli olan Akın Öztürk de bana doğru yönelip, 'Beni de kurtardın Galin' diyerek sarılmak istedi. Akın Öztürk'ün durumunu derdest edilenlerden farklı değerlendirdiğim için sarılma isteğini elimle iterek reddettim. Aralarında Akın Öztürk'ün de yer aldığı grup kendilerini Yuva- 4 misafirhanesine götürmemi istediler. Orada yaklaşık 10 generali ve üst rütbeli kişiyi kurtardıktan sonra Akın Öztürk, 'Diğer 6 kişi nerede' diye sordu. Bu sözünden de Öztürk'ün aslında orada kaç kişi olduğunu önceden bildiğini fark ettim."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 20:40
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. eski YAŞ üyesi orgeneral Akın Öztürk
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabah namazı vakti değişti mi? Sabah ezanı kaçta okunuyor? Diyanet namaz vakitleri
    1. Sabah namazı vakti değişti mi? Sabah..
    2. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,..
    3. Enerji Bakanı ve Aile Bakanı..
    4. Genelkurmay çatı davasında ara karar
    5. Anaokulunda minik çocuklara skandal..
    6. "Öldür Beni Sevgilim" filminin Ankara..
    7. Elazığspor'da kulüp başkanı Selçuk..
    8. Otogaza zam geldi!
    9. Avustralya'da kayıtlara geçen en sıcak..
    10. Öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı:..
    11. Hamile kadın eşi tarafından bıçaklandı
    12. Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç..
    13. "Sigortacılık sektörü 2019 yılı için..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    15. Akın Öztürk, suçlamaları kabul etmedi
    16. Zonguldak’ta 2018 yılında 3 bin 585..
    17. Ankesör soruşturmasında 11 astsubay..
    18. Bulgaristan'da hemşireler eylem yaptı
    19. ABD ile Kuzey Kore anlaşmazlığına..
    20. Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi..
    21. Adana'da polisin şehit edilmesine..
    22. Karaman’daki yasak aşk cinayetinde 3..
    23. Kulak ağrısı nasıl geçer?
    24. İdlib'de bombalı intihar saldırısı! 7..
    25. Bakan Varank, Sarıkamış’ta kar motoru..
    26. Bartın ve Karabük’te hırsızlık yapan..
    27. Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç: "Bu bir..
    28. Sancaktepe’de kadınlar omuz omuza
    29. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Dış..
    30. Şehit annesi Karabük’te son..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu