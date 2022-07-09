Akın Levent kimdir hangi üniversitenin rektörü oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 5 üniversiteye rektör ataması gerçekleşti. Peki, Akın Levent kimdir? Akın Levent hangi üniversitenin rektörü oldu? Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rektörü kim oldu?
9 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de atama kararları yer aldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent atandı. Peki, Akın Levent kim?
Akın Levent kimdir hangi üniversitenin rektörü oldu?
Akın Levent 25 Ağustos 1959'da Erzincan'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini 1983 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 1983-85 yılları arasında Malatya Yeşilyurt'ta, 1985 -1987 yılları arasında pratisyen doktor olarak görev yaptı. 1987-90 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev aldı. Aynı okulda 1990 yılında yardımcı doçentliğe, 1997'de doçentliğe, 2002'de profesörlüğe atandı. 1990-91 yıllarında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastaneleri'nde Başhekim yardımcılığı yaptı. 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığına, 2018 yılında ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörülüğüne atandı.