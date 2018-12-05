Akın İpek'e bilgi notu hazırlayan Londra Adli Müşaviri görevden alındı
FETÖ firari finans kaynağı Akın İpek hakkında hazırladığı bilgi notu nedeniyle hakkında inceleme başlatılan Londra Adli Müşaviri Abdullah Murat görevinden alındı.05 Aralık 2018 Çarşamba 12:27
FETÖ firarisi Akın İpek hakkında hazırladığı tartışmalı bilgi notu sebebiyle hakkında inceleme başlatılan Londra Adli Müşaviri Abdullah Murat görevinden alındı.
Murat'ın Akın İpek'in ‘Türkiye’de adil yargılama yok’ argümanı üzerine İngiliz savcıya Whatsapp üzerinden resmi olmayan bir sayfalık bilgi notu attığı ortaya çıktı.
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