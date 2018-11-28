Akın İpek Türkiye’ye iade edilecek mi? İngiltere kararını verdi

FETÖ’nün para kasası olarak bilinen firari örgüt sanığı Akın İpek’in iadesi talebi İngiltere mahkemesi tarafından reddedildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında tanıklar dinlendi, deliller sunuldu ve sanıklar savunmalarını yaptı. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle İngiltere'den Akın İpek'in iadesini talep etmişti. Bu gelişme üzerine Akın İpek İngiltere'de gözaltına alınmış ve mahkemeye çıkarılmıştı. 50 bin sterlin kefaletle serbest bırakılan Akın İpek'in pasaportuna el konuldu ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Teröristbaşından Akın İpek saçmalığı

Pensilvanya'daki haftalık "sohbetlerine" devam eden teröristbaşı Fethullah Gülen, Akın İpek'in mizanda hesaba tutulmadan "kırmızı pasaportla" geçeceğini söylemişti.