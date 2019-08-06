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"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"

FETÖ çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Çetin Acar, Koza İpek şirketlerinin himmet paralarıyla desteklendiğini ve İpek'in Gülen'in talimatıyla hareket ettiğini söyledi - Tanık Çetin Acar:- "FETÖ için terör örgütü tabirini yeterli görmüyorum, İslam'ı ortadan kaldırmaya teşebbüs eden bir yapıdır"- "Akın İpek, Kemalettin Özdemir'in göz bebeğidir. Özdemir 15 Temmuz'un sivil görünmeyen bir numarasıdır"- "Kemalettin Özdemir, örgütte Gülen'le birlikte örgütte en önemli 3 isimden biridir. Akın İpek de Özdemir'in gözde elemanlarından biridir"- "Akın İpek ne yaptıysa Özdemir'in, dolayısıyla Gülen'in talimatıyla yaptı"

06 Ağustos 2019 Salı 13:17
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Cafer Tekin İpek hazır edilirken diğer tutuklu sanıklar Harun Ekinci ve Şaban Yörüklü ile tutuklu oldukları cezaevlerinden bağlantı kuruldu.

Tanık sıfatıyla ifade veren Çetin Acar, firari sanık Akın İpek'i tanıdığını, geçmişte kendisinin asker yapılanması içindeki mahrem imamlardan biri olduğunu söyledi.

Acar, ortaokul yıllarından itibaren dini duyguları nedeniyle "cemaat" olarak bildiği örgüt yapısı içinde bulunduğunu ifade etti.

Örgütün gerçek yüzünü gördükten sonra FETÖ'ye karşı mücadele etmeye başladığını ve kitaplar yazdığını anlatan Acar, 2014'teki ifadesinde de 500'e yakın isim vererek örgütün çözülmesini sağlamaya çalıştığını bildirdi.

- "İslam'ı ortadan kaldırmaya teşebbüs eden bir yapı"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "Deccal" ifadesini kullanan Acar, "FETÖ için terör örgütü tabirini yeterli görmüyorum, İslam'ı ortadan kaldırmaya teşebbüs eden bir yapıdır." dedi.

İpek ailesine ait şirketlerin FETÖ'nün himmet paraları ile desteklendiğini bildiren Acar, "Akın İpek, Kemalettin Özdemir'in göz bebeğidir. Özdemir, 15 Temmuz'un sivil görünmeyen bir numarasıdır. Özdemir bürokrasinin, yargının, MİT'in imamıdır. Emniyetin zaten imamıdır. Bugün bile yüksek yargıda bunun kontrolünde olan insanların olduğuna inanıyorum. Kemalettin Özdemir, örgütte Gülen'le birlikte örgütte en önemli 3 isimden biridir. Akın İpek de Özdemir'in gözde elemanlarından biridir." diye konuştu.

Acar, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde FETÖ elebaşı Gülen'in, İpek ailesi tarafından Gölbaşı'nda yapılan villaya getirileceğini ve burayı karargah olarak kullanacağını iddia etti.

Bu bilgiye nereden sahip olduğu sorulan Acar, "Mahremiyeti olup örgüt içinde konuşulmayan bazı konular, TSK imamları arasında konuşulmuştur. İpek'in bu zenginliği asla kendisine ait değildir. FETÖ'nün himmet yapısıyla büyütülmüş zengin edilmiş birisidir. Akın İpek ne yaptıysa Özdemir'in, dolayısıyla Gülen'in talimatıyla yaptı." diye konuştu.

- "Darbeyi siz yaptınız"

Beyanlar üzerine söz alan sanık Melek İpek, kendilerine iftira atıldığını ve Akın İpek'in Acar'ı tanımadığını iddia etti.

Melek İpek, "Madem TSK imamıydı, neden askerleri daha önceden uyarmadı. Neden 250 kişinin ölümüne sebep oldu? Benim evim hakkında bilmeden konuşuyor. Ben Allah'a havale ediyorum." dedi.

Bunun üzerine tanık Acar, "Darbeyi siz yaptınız." diyerek İpek'e tepki gösterdi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:17
  1. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. Hamdi Akın İpek
  4. Kemalettin Özdemir
  5. Koza İpek Holding

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