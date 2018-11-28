0553 313 94 23

İngiltere'nin Akın İpek kararına Türkiye'den sert tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır" dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:45
İngiltere'nin Akın İpek kararına Türkiye'den sert tepki

İngiltere, FETÖ'cü Akın İpek'in Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetti. Bu skandal kararın ardından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den sert bir yorum geldi.

"Kabul edilemez bir karardır"

Abdulhamit Gül, "FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır" dedi.

Gül şunları söyledi:

"Türk yargısının iade talebi uluslararası hukukun ve sözleşmelerin bir gereğidir. İngiltere yargısının red kararı ise, siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili red kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir. İngiltere’den beklentimiz hem uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olarak FETÖ mensubu firari teröristlerin iadesini gerçekleştirmesi hem de bu yolla dostluğunu ve müttefikliğini göstermesidir. Terör örgütü mensupları Türk yargısı önünde hesap verene kadar iadeyle ilgili mücadelemiz devam edecektir."

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:45
  1. akın ipek
  2. adalet bakanı
  3. iade kararı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'daki deprem Irak'ın elektriğini kesti
    1. İran'daki deprem Irak'ın elektriğini..
    2. Medyatik kardeşlere narkotik gözaltısı
    3. İran'ın Güney Kore'ye ihracatı yüzde..
    4. Türk Destanı Dede Korkut, UNESCO..
    5. Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar..
    6. ABD'li isimden YPG/PKK'ya ziyaret!
    7. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    8. Osmaniye'de kardeş kavgası: 1 ölü, 2..
    9. İstanbul Büyükşehir Belediyespor,..
    10. Karısını öldüren 75 yaşındaki adama..
    11. Öğretim üyelerine FETÖ'den hapis cezası!
    12. Nijerya Futbol Federasyonu üyelerine..
    13. Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Dede..
    14. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    15. Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu
    16. CHP'den ittifak açıklaması!
    17. Ateş nasıl ölçülür?
    18. "Hakemlerin dürüstlüklerinden şüphe..
    19. Ülkenin Genelkurmay Başkanı gözaltına..
    20. Erzurum'da 3 öğretim üyesinin "FETÖ"..
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları