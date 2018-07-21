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Akın İpek İngiltere'de gözaltına mı alındı? Akın İpek Türkiye'ye iade mi edilecek?

FETÖ'nün iş adamları ayağının bir numaralı ismifirari FETÖ’cü iş adamı Akın İpek’e İngiltere'nin başkenti Londra’da ev hapsi verildiği ve pasaportuna el konduğu konulmuştu. Son dakika haberlerine göre, Akın İpek İngiltere'de gözaltına alındı . Peki İngiltere, Akın İpek'i Türkiye'ye iade eder mi?

21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:13
Akın İpek İngiltere'de gözaltına mı alındı? Akın İpek Türkiye'ye iade mi edilecek?

FETÖ'nün iş adamları ayağının bir numaralı ismi firari FETÖ’cü iş adamı Akın İpek’e Londra’da ev hapsi verildiği ve pasaportuna el konulmuştu. İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ firarisi Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı.

Anadolu Ajansı (AA), FETÖ çatı davasının firari sanıklarından eski Koza Holding yöneticisi Akın İpek'i İngiltere'de görüntülenmişti. AA, abonelerine servis ettiği haberinde "FETÖ firarisi Akın İpek, lüks yaşamından vazgeçmiyor" başlığını kullanılmıştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te gündeme ilişkin açılamalarda bulundu. Akın İpek'in Londra'da ev hapsi almasını değerlendiren Gül, "Süreci takip ediyoruz. Biz bağımsız Türk yargısına bunlar iade edilsin diyoruz. Hukuk devletiyseniz ayrım yapmayacaksınız" ifadesini kullandı.

İngiltere Yüksek Mahkemesi İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti. Mahkeme, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd’in İpek’in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.

TERÖRİST GÜLEN, AKIN İPEK'İ KIRMIZI PASAPORTLA MİZANDAN GEÇİRMİŞTİ

Pensilvanya'daki FETÖ şarlatanı Gülen bir sohbetinde Akın İpek'in mizanda hesaba tutulmadan "kırmızı pasaportla" geçeceğini söylemişti.

FETÖ'CÜ AKIN İPEK KİMDİR?

Tam adıyla Hamdi Akın İpek 3 Mart 1963 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraş'lıdır.

Ankara TED Koleji'nden mezun olduktan sonra Ekonomi eğitimi almak için İngiltere'ye gitti. Buradaki eğitiminden sonra Türkiye'ye döndü ve Hacettepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı.

2011 senesinde İpek Üniversitesi'ni kurdu. Babasının kurduğu İpek Matbaacılık ve Koza İpek Holding'in yönetim kurulu başkanı oldu.

20 Milyon dolarını peşin ödeyerek 45 Milyon dolara Bergama'daki 'Ovacık Madeni'ni satın aldı.

2005 senesinde Ciner Grubu'ndan Bugün Gazetesi'ni satın aldı.

2008 senesinde Tuncay Özkan'ın kurduğu Kanaltürk Televizyonu radyosu ve internet sitesini satın aldı.

Sonraları, Bugün TV ve Kanaltürk Radyo'yu kurdu. 2014 senesinde ise Millet Gazetesi'ni kurdu.

Akın İpek hakkında, Fehtullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mâli yardım sağladığı için yakalama kararı çıkarıldı. Bu kararı önceden haber aldığı düşünülen İpek, gözaltına alınmadan yurt dışına kaçtı. 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:13
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YORUM YAZ

  • MAHMUT OZMAHMUT OZ1 gün önce
    Isgalci,somurucu ingiliz emperyalizminin kalsik takdigidir,alacagi 1 sey varsa alincaya kadar birilerini yem olarak gosterir aldiktan sonrada yemini geri ceker. Bu fetocu srefsizi asla teslim etmezler,sadece bizim devletten mutlaka istedigi 1 sey var ve istedigini almak icin bu fetocuyu yem olarak gosteriyorlar.kendi kurdurduklari,buyuttukleri,koruyup,kolladiklari 1 karanlik orgutun mensubunu bize hic verirlermi?
  • hercaihercai2 gün önce
    Kelaj, yamuk yamuk yuruyor!
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