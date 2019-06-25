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Akın, İlyasgeçidi ve Kapısuyu’nda

Bartın Belediye Başkanı Kurucaşile İlçesi’ni ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

25 Haziran 2019 Salı 14:59
Akın, İlyasgeçidi ve Kapısuyu’nda

Bartın Belediye Başkanı Kurucaşile İlçesi’ni ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı açıklamasında,” Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanım Ercüment Özçelik, İl Genel Meclis Üyemiz Orhan Ölçek, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucaşile İlçe Başkanımız Muzaffer Edebal 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kurucaşile Belediye Başkan Adayımız Sinan Özekin ve Teşkilat Üyelerimiz ile birlikte Kurucaşile ziyaretimiz sırasında, İlyasgeçidi Köyü ve Kapısuyu Köyü’nü ziyaret ettik. Burada bulunan esnaf ve vatandaşlarımızla selamlaşarak, sohbet ettik. Tüm dostlarımızamisafirperverlikleri, güler yüz ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:59
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