Akın Gürkan kimdir? Akın Gürkan nereli? İBB Meclis üyesi Akın Gürkan hangi partiden?

Akın Gürkan kimdir? Akın Gürkan İYİ Parti İBB Meclis üyesidir. İlkokulu Ankara Keçiören Çizmeci İlkokulu'nda, ortaokulu Ankara Atatürk Lisesi ‘nde okudu. 9 Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü okudu.

1989 yılında üniversiteyi bitirdi ve özel bir firmada şantiye şefliği yaptı. Sırasıyla; İller Bankası'na ait Iğdır Arıtma İnşaatı, Van(Erciş) İçme Suyu İnşaatı, Ağrı(Merkez) İçme Suyu ve Ağrı (Merkez) Kanalizasyon İnşaatları, Beyşehir Kanalizasyon İnşaatı, Zonguldak Yenice İçme Suyu İnşaatı gibi firmanın muhtelif işlerini bitirdim. Daha sonra kendi firmasını kurdu.

1993 yılı ile yine İller Bankası'nın, Köy Hizmetleri'nin, Özel İdarelerin ve belediyelerin muhtelif içme suyu, kanalizasyon, yol ve bina işlerini yaptı. 2000'li yıllarda kurduğu proje ofisinde hala proje üretip inşaatlar yapmaktadır.